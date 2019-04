Nvidia sta lavorando su una GeForce RTX 2070 Ti?

Su Userbenchmark è apparsa una scheda Nvidia con specifiche quantomeno strane: potrebbe trattarsi di una GeForce RTX 2070 Ti?

Mentre AMD prepara l’arrivo delle nuove GPU a 7 nm, nome in codice Navi, Nvidia non sembra voler rimane a guardare, e come per la passata generazione, conserverebbe ancora un asso nella manica, che probabilmente si chiamerà GeForce RTX 2070 Ti.

A quanto pare infatti, su Userbench è apparso il benchmark di una scheda Nvidia non ancora annunciata, ma che sembra a tutti gli effetti l’erede della GTX 1070 Ti con la quale Nvidia riuscì a frenare l’avanzata della RX Vega 56 l’anno scorso.

Dai dati emersi risultano alquanto curiose le specifiche, con un clock di 1590 MHz ed una VRAM da 7,5 GB (chi ricorda la GTX 4 GB 3,5 GB?), anche se sono pur sempre i primi test e non è da escludere un errore di userbench nella lettura dei dati, il che porterebbe a pensare ad un clock leggermente più alto e una quantità di VRAM pari ad 8 GB.

La nuova scheda si collocherebbe in termini prestazionali esattamente tra la RTX 2070 e la RTX 2080, e così dovrebbe essere anche per il prezzo, dato che la differenza ammonta a circa 200 euro (se prendiamo i listini sul sito di Nvidia).

Ovviamente tutte le informazioni sono da prendere con le dovute cautele, non essendoci ancora alcun comunicato ufficiale né alcun tipo di conferma da parte dell’azienda, ma non sorprenderebbe una mossa del genere da parte di Nvidia.