Questa GPU Nvidia avrà 288GB di memoria e consumerà 1400W

NVIDIA sta sviluppando il nuovo server AI GB300, basato sul chip GPU B300 della serie Blackwell Ultra. Secondo quanto riportato da UDN, il sistema offrirà prestazioni FP4 1,5 volte superiori rispetto al predecessore B200, con un consumo energetico di 1400 W per scheda.

Il GB300 rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia dei server AI. La memoria per GPU è stata potenziata a 288 GB di HBM3e, utilizzando una nuova architettura a 12 strati. Il sistema di raffreddamento è stato completamente riprogettato, incorporando piastre di raffreddamento ad acqua avanzate e connessioni rapide migliorate.

Le capacità di rete hanno visto un notevole upgrade, con l'implementazione di schede di rete ConnectX 8 e moduli ottici da 1,6T, garantendo una trasmissione dati più veloce. Il cabinet NVL72 del GB300 standardizzerà l'implementazione dei vassoi dei condensatori, con un sistema opzionale di Battery Backup Unit (BBU).

Il costo di produzione di ogni modulo BBU si aggira intorno ai $300, con una configurazione BBU completa per il sistema GB300 che ammonta a circa $1.500. I requisiti dei supercondensatori sono altrettanto sostanziali, con oltre 300 unità necessarie per ogni rack NVL72, dal costo di produzione tra $20 e $25 per unità.

Il GB300, dotato di CPU Grace e GPU Blackwell Ultra, introduce anche l'implementazione di LPCAMM sulle sue schede di calcolo, segnalando che lo standard di memoria LPCAMM sta per diffondersi nei server, oltre che in laptop e desktop. Le configurazioni precise della memoria LPCAMM saranno rivelate solo al lancio ufficiale del prodotto.