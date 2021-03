NVIDIA, una scheda video del passato torna disponibile in Giappone

Poiché è difficile ottenere una scheda grafica moderna, alcuni produttori stanno cercando di soddisfare la domanda di opzioni entry-level rilanciando articoli meno recenti. All’inizio di questo mese vi abbiamo riportato che l’azienda giapponese Kuroutoshikou aveva deciso di lanciare nuovamente le schede GeForce GTX 1050 Ti. Lo scorso fine settimana il prodotto è arrivato nei negozi, ma il suo prezzo è lontano da quello che di solito consideriamo entry level. Infatti, il dispositivo costa 22.800 yen (circa 177 euro tasse incluse), secondo Akiba PC Hotline.

La Kuroutoshikou GF-GTX1050Ti-E4GB/SF/P2 è prodotta da Palit Microsystems ed è basata sulla GPU GP107-400 di NVIDIA, dotata di 768 core CUDA (con architettura Pascal), accoppiata a 4GB di memorie GDDR5 su un bus a 128 bit con velocità di trasferimento dati di 7GT/s. La scheda ha tre uscite video: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b e DVI-D per i monitor più vecchi. Per quanto riguarda la compatibilità, la scheda non richiede un connettore di alimentazione PCIe ausiliario e si adatta alla maggior parte dei desktop, inclusi i sistemi Mini-ITX, ma non alle macchine low profile.

La GPU NVIDIA, che ormai ha oltre quattro anni sul groppone, difficilmente fornirà prestazioni sufficienti nei giochi moderni (a meno di ridurre sensibilmente la qualità complessiva dell’immagine). Le sue performance dovrebbero essere paragonabili o superiori a quelle della GPU integrata Intel Iris Xe G7 (96 EU), quindi rimane ancora più veloce della stragrande maggioranza delle soluzioni grafiche integrate utilizzate oggi.

Dato che la GeForce GTX 1050 Ti è obsoleta in termini di prestazioni e architettura, la domanda per un prodotto del genere sarebbe prossima allo zero in condizioni normali. Ma attualmente il mercato delle GPU soffre di una cronica mancanza di componenti, motivo per cui il prezzo supera i 170 euro. Infatti, Akiba PC Hotline afferma che una GeForce GTX 1050 Ti aveva un prezzo di 11.000 yen tasse incluse (circa 85 euro) nell’ottobre 2019, quindi in meno di due anni ha visto raddoppiare il suo prezzo, almeno in Giappone.