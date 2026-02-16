Siete alla ricerca di un sistema di raffreddamento ad alte prestazioni per la vostra CPU? Su Amazon trovate lo NZXT Kraken Plus 280, un dissipatore a liquido AIO con radiatore da 280mm e schermo LCD personalizzabile da 1,54". Grazie a uno sconto del 30%, potete portarvelo a casa a 119,90€ anziché 169,99€. La pompa Turbine offre un raffreddamento efficiente e silenzioso, mentre le ventole F140P garantiscono un flusso d'aria ottimale con modalità Zero RPM a bassi carichi. Compatibile con socket AMD AM5/AM4 e Intel LGA 1851/1700.

NZXT Kraken Plus 280, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT Kraken Plus 280 è la scelta ideale per chi cerca un sistema di raffreddamento a liquido ad alte prestazioni con un tocco di personalizzazione. Se avete una CPU potente che sottoponete a carichi intensi – sia per gaming, rendering o streaming – e volete mantenerla fresca senza compromettere il silenzio del vostro sistema, questo AIO rappresenta un'ottima soluzione. Il display LCD personalizzabile da 1,54" conquisterà gli appassionati di modding e chi ama monitorare le temperature in tempo reale o mostrare contenuti multimediali, integrazioni con Spotify e YouTube direttamente sul case. La Modalità Zero RPM vi garantirà inoltre un funzionamento completamente silenzioso durante le attività leggere.

Questo dissipatore si rivela indicato per chi desidera un'installazione rapida e compatibilità universale con le piattaforme più recenti, inclusi i socket AMD AM5 e Intel LGA 1851. La pasta termica pre-applicata e il sistema di cavi semplificato riducono significativamente i tempi di montaggio, rendendolo perfetto anche per chi non ha grande esperienza nell'assemblaggio PC. Con uno sconto del 30% che porta il prezzo a soli 119,90€, rappresenta un'occasione imperdibile per aggiornare il vostro sistema di raffreddamento ottenendo prestazioni, estetica e funzionalità premium a un prezzo decisamente competitivo.

NZXT Kraken Plus 280 è un sistema di raffreddamento a liquido AIO con radiatore da 280mm e due ventole F140P ad alte prestazioni. La pompa Turbine garantisce un flusso efficiente e silenzioso, mentre lo schermo LCD da 1,54 pollici vi permette di personalizzare la visualizzazione con temperature in tempo reale, GIF o integrazioni come Spotify. Compatibile con socket AMD AM5/AM4 e Intel LGA 1851/1700, l'installazione è facilitata dalla pasta termica pre-applicata.

Vedi offerta su Amazon