Oculus, la produzione del nuovo visore VR potrebbe iniziare presto

Stando ad un articolo apparso su Nikkei, Oculus, azienda controllata da Facebook e che detiene lo share di mercato più ampio nel campo dei visori di realtà virtuale, ha visto una crescita di vendite del suo Oculus Quest del 50% rispetto allo scorso anno e la compagnia è piuttosto fiduciosa sul futuro.

Una fonte a conoscenza dei piani di Oculus ha infatti affermato:

Rispetto al calo del mercato degli smartphone, la realtà virtuale è ancora agli inizi e prevediamo una forte crescita per quest’anno, grazie all’ingresso di un maggior numero di aziende in questo settore. Durante la seconda metà del 2020 è prevista una produzione di visori pari a due milioni di unità, circa 1,5 volte superiore rispetto a quella del 2019. Il nuovo headset Oculus VR di Facebook entrerà in produzione entro la fine di luglio.

Anche se, ovviamente, non sappiamo da chi siano state pronunciate queste parole, l’informazione conferma un precedente rapporto di Bloomberg che asseriva che Facebook avrebbe lanciato un nuovo modello di visore quest’anno, il quale, invece di trattarsi di un vero e proprio Oculus Quest 2, dovrebbe essere una versione aggiornata del modello originale. Il dispositivo, infatti, sarà più ergonomico e comodo, oltre ad offrire un display dotato di una maggiore frequenza di aggiornamento. Va tuttavia considerata la situazione attuale, influenzata da una pandemia di COVID-19 che non è ancora stata debellata, soprattutto negli Stati Uniti.

Ricordiamo che Oculus Quest, pensato inizialmente come puro dispositivo stand alone, è diventato un visore sempre più apprezzato anche dalla community PC grazie all’implementazione di diverse funzioni davvero molto utili, come il tracking diretto delle mani o l’introduzione di Oculus Link, cavo che, collegato al proprio personal computer, consente di trasformarlo in una sorta di Rift S, aumentando, in tal modo, la libreria di titoli accessibili e la sua versatilità. Stando a diverse voci non confermate, anche Sony starebbe lavorando ad una versione aggiornata del suo Playstation VR per Playstation 5, console di prossima generazione che debutterà sul mercato durante il periodo invernale.