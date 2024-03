OFFERTA A TEMPO: monitor gaming BenQ 34" IN SCONTO del 12% su Amazon!

In cerca del vostro prossimo monitor gaming? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, il monitor BenQ MOBIUZ EX3415R è attualmente in offerta su Amazon a soli 798,73€. Originariamente proposto a 907,76€, questa offerta permette di usufruire di uno sconto del 12% sul prezzo di listino. Dotato di tecnologia IPS, risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, questo monitor è l'ideale per gli appassionati di gaming che cercano fluidità visiva e prestazioni elevate.

Monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3415R, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor BenQ MOBIUZ EX3415R è l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza di gioco immersiva e fluida. Con il suo ampio display curvo ultrawide da 34 pollici, una risoluzione 2K e un refresh rate di 144 Hz, questo monitor offre immagini nitide e movimenti estremamente fluidi, indipendentemente dal genere di gioco preferito. La presenza della tecnologia FreeSync Premium Pro garantisce una sincronizzazione perfetta tra monitor e GPU, eliminando fastidiosi scatti e ritardi. Inoltre, è ottimizzato per offrire il massimo durante le sessioni di simulazioni di guida, rendendolo una scelta preminente per gli amanti di questo genere.

Non solo gli appassionati di gaming, ma anche chi è alla ricerca di un’esperienza sonora di qualità superiore troverà nel monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3415R il compagno ideale. Gli altoparlanti integrati e il subwoofer da 5W, calibrati da treVolo, offrono un suono coinvolgente e personalizzabile attraverso 5 modalità audio di gioco. La praticità d'uso è assicurata dal telecomando incluso e dalla possibilità di regolare altezza e angolazione, mentre la funzionalità Eye-Care si prenderà cura della vostra vista durante lunghe maratone di gioco.

In definitiva, BenQ MOBIUZ EX3415R rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati di gaming che cercano un monitor curvo ultrawide con eccellenti caratteristiche tecniche, suono di alta qualità e praticità d'uso. Le sue specifiche tecniche, come il refresh rate di 144Hz, la risoluzione WQHD e le tecnologie per la cura degli occhi, e il prezzo scontato di 798,73€, ne fanno un acquisto decisamente consigliato.

