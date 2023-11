Offerta BOMBA Surfshark VPN! 80% di sconto e 5 mesi gratis per il Black Friday

Se cercate una VPN premium raccomandata dagli esperti del settore, approfittate del Black Friday! Surfshark presenta, infatti, un'imperdibile offerta per tutti coloro che desiderano proteggere la propria identità durante le attività online. In questa occasione, Surfshark offre la possibilità di attivare un piano con il vantaggio di ottenere fino a 5 mesi extra gratuitamente.

Come dimostra la promozione in oggetto, questo Black Friday vede in prima linea anche alcuni tra i migliori fornitori di VPN, come appunto Surfshark, che ha ridotto i prezzi di tutte le versioni delle sue VPN. Ne potete trovare tre, con sconti che si applicano al piano annuale e che diventano ancora più convenienti nel piano biennale. È importante notare che è su quest'ultimo piano che potrete beneficiare dei mesi extra gratuiti, con prezzi che partono da soli 1,99€ per la versione "Starter" e arrivano a 3,99€ per la versione "One+".

Surfshark VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

La VPN di Surfshark era già una scelta solida, ma con l'attuale offerta, diventa una preferenza quasi obbligata per chiunque cerchi una VPN affidabile e completa a un prezzo imbattibile. Ma cosa significa esattamente "completa"? È semplice: optando per la versione "One+", la più avanzata tra le tre versioni, non solo beneficerete delle caratteristiche standard di una VPN, ma avrete anche un livello aggiuntivo di sicurezza fornito da un antivirus, assieme ad accorgimenti per la protezione dell'identità.

Se vi state chiedendo se avete davvero bisogno di questa protezione avanzata, e quindi di attivare la versione "One+", o se la versione "Starter" potrebbe già coprire le vostre esigenze, la risposta dipende dalle attività che svolgete online. Se il vostro obiettivo è soltanto mascherare l'indirizzo IP per garantire l'anonimato online, allora la versione base ha sicuramente ragion d'essere. Tuttavia, se svolgete attività più complesse online, come transazioni finanziarie o la condivisione di informazioni sensibili, la versione "One+" potrebbe essere più adatta alle vostre esigenze.

Detto questo, se state cercando un investimento a lungo termine, prendete in considerazione il piano biennale. Non solo vi offre notevoli risparmi rispetto al piano annuale, ma durante questa promozione speciale per il Black Friday, potete anche ottenere fino a 5 mesi extra. Il nostro consiglio è di cogliere questa opportunità, poiché è probabile che le future offerte prevedano solo sconti percentuali senza l'aggiunta di mesi extra, come accaduto in alcune occasioni passate.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina del provider dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che questa è un'offerta riservata solo per il Black Friday.

