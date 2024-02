Tenda Nova MX15 Pro, CHE PREZZO! Su amazon a meno di 270€

I sistemi Mesh sono perfetti per portare la connessione Wi-Fi in tutti i punti della propria casa e, a differenza di quanto accade con i classici ripetitori, permettono di muoversi liberamente senza mai doversi connettere manualmente ad un'altra rete, dato che ogni dispositivo (smartphone, tablet e così via), si collega automaticamente al punto di accesso più vicino. Oggi potete migliorare la vostra connessione con questo sistema Mesh Tenda Nova MX15 Pro, in offerta su Amazon con uno sconto dell'8%, che porta il prezzo sotto i 270€.

Tenda Nova MX15 Pro Mesh, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mesh Tenda Nova MX15 Pro offre connettività Wi-Fi 6 ed è perfetto per chi abita in case di grandi dimensioni, grazie alla capacità di coprire fino a 678 metri quadri. È perfetto per eliminare zone morte all'interno della propria abitazione, dove il router finora non arrivava. Offre una velocità fino a 5378 Mbps e assicura una connessione stabile e con bassissima latenza, ottima sia per la visione di streaming e il gioco online. Il prodotto è perfetto anche per zone molto affollate o Smart Home complete, dato che riesce a gestire contemporaneamente fino a 200 dispositivi.

Non mancano poi le opzioni di parental control, che permettono di monitorare l'accesso alle reti internet e di avere sempre sotto controllo il traffico dei bambini. La configurazione è semplice e veloce e può essere eseguita anche tramite app, oltre che con la classica interfaccia web. Se volete migliorare la vostra connessione Wi-Fi casalinga con una rete mesh potente, affidabile e in grado di coprire ampissime metrature, approfittate di questo sconto dell'8% che abbassa il prezzo a meno di 270€!

