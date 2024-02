Logitech Pebble Keys2: MINIMO STORICO su Amazon! (-32%)

Se cercate una tastiera wireless da poter usare su molti dispositivi diversi una delle migliori che potete acquistare è sicuramente la Logitech Pebble Keys 2, una tastiera ideale per coloro che cercano efficienza e stile nel proprio spazio di lavoro. Originariamente proposta a 58,99€, è ora disponibile a soli 39,90€, tutto grazie al cospicuo sconto del 32% che equivale al prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto!

Tastiera Logitech Pebble Keys 2, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech Pebble Keys 2 è la scelta ideale per coloro che sono sempre in movimento e necessitano di una tastiera che possa essere facilmente trasportata. Ottima per professionisti, studenti e chiunque utilizzi più dispositivi per lavoro o divertimento, questa tastiera vi permette di passare da un dispositivo all'altro con la semplice pressione di un tasto, grazie alla funzionalità Easy-Switch.

La Logitech Pebble Keys 2 K380s è una tastiera Bluetooth multidispositivo che eccelle per la sua portabilità e il design sottile. Realizzata parzialmente in plastica riciclata, questa tastiera si distingue non solo per l'aspetto eco-compatibile ma anche per la capacità di connessione simultanea fino a 3 dispositivi diversi, grazie alla tecnologia Easy-Switch. La personalizzazione è al centro dell'esperienza utente, permettendo di assegnare funzioni specifiche ai 10 tasti Fn attraverso l'app Logi Options+. La digitazione è discreta e silenziosa, garantendo ore di lavoro senza interruzioni, supportata da una durata della batteria di 3 anni.

In sintesi, la Logitech Pebble Keys 2 rappresenta una soluzione ideale sia per l'ufficio che per l'uso domestico grazie alla sua versatilità, design eco-sostenibile e comfort durante l'uso prolungato. Offerta a 39,90€ da un prezzo originale di 58,99€, questa tastiera multidispositivo offre valore, sostenibilità e multifunzionalità in un unico pacchetto.

