MA CHE BOMBA! Monitor Asus con webcam e Noise Canceling a meno di 450€!

Se state cercando un monitor per PC che non solo offra una qualità visiva eccellente, ma includa anche altoparlanti di qualità, una webcam integrata e tecnologie avanzate di cancellazione del rumore per assicurare videochiamate impeccabili, allora questo monitor Asus merita la vostra attenzione. Disponibile nella versione da 27 pollici, è attualmente in offerta su Amazon a soli 443,18€, con un risparmio di oltre 100€ rispetto al suo prezzo abituale.

Asus BE27ACSBK, chi dovrebbe acquistarlo?

Quando detto poc'anzi dovrebbe farvi capire che questo monitor Asus è indicato per chi preferisce un modello che permette di fare a meno di webcam e microfoni esterni, avendo il tutto già integrato nella struttura. E con la risoluzione WQHD, che sfrutta la tecnologia IPS per regalarvi una visione senza distorsioni cromatiche, è indicato anche per chi punta a un monitor con un pannello di qualità, elegante e privo di bordi. Un monitor che strizza l'occhio dunque a chi vuole migliorare la propria produttività al PC senza rinunciare allo stile.

Di conseguenza. Asus BE27ACSBK è pensato anche per chi lavora a lungo davanti allo schermo, per questo integra le tecnologie Flicker-free e Low Blue Light, per ridurre l'affaticamento degli occhi e assicurare il conforto visivo anche nelle sessioni più prolungate. Come accennato, è equipaggiato con una webcam per videoconferenze nitide e un microfono con cancellazione del rumore per comunicazioni cristalline.

Non manca un set di altoparlanti stereo di qualità, mentre l'ergonomia dello stand supporta l'adattamento a ogni postazione di lavoro. Insomma, se siete alla ricerca di un monitor che vi supporti nelle maratone lavorative o nei brainstorming creativi, questo Asus risponde benissimo a queste esigenze. Con un risparmio sensibile rispetto al prezzo originale, ora a soli 443,53€, il suo acquisto è consigliato.

