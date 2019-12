Offerte del giorno Amazon: prodotti Corsair in offerta e non solo!

Con il Black Friday ed il Cyber Monday alle nostre spalle, la strada è ormai spianata verso il Natale. Il pensiero vola già ai regali da mettere sotto l’albero e, come immaginerete, Amazon è già in prima linea per stuzzicare i suoi utenti verso gli acquisti di Natale. Incredibile a dirsi, infatti, non si è fatto in tempo a lasciarsi il Cyber Monday alle spalle che ecco già fioccano di nuovo le offerte, numerose e convenienti come sempre, e con particolare attenzione verso i prodotti tecnologici. Perfetti da mettere sotto l’albero, ad esempio, sono i prodotti Corsair che, seppur non in grande numero, sono in sconto in blocco su Amazon con prezzi intriganti per quanto riguarda mouse e tastiere.

Impossibile, ad esempio, non dare un’occhiata alle cuffie gaming wireless Corsair Void Pro, pensate per chi cerca il massimo della comodità e delle performance giocando al PC, senza il fastidioso ingombro di fili e cavi vari. Realizzate con materiali di qualità e con grande attenzione alla temperatura del padiglione auricolare, le Void Pro sono realizzate in tessuto traspirante a rete in microfibra, con dei padiglioni morbidi in memory foam per ottimizzare al massimo il comfort, specie per chi si spende in lunghe sessioni di gioco. Il suono è pulito e cristallino grazie ai driver degli altoparlanti in neodimio da 50 mm, e le prestazioni non risentono del collegamento wireless che, nonostante l’assenza di fili, tiene comunque bassa la latenza audio fino ad una portata di ben 12 m! Dotate di audio surround Dolby Headphone 7.1, offrono un posizionamento audio ineccepibile, creando coinvolgimento e tridimensionalità grazie ad un suono pulito e avvolgente. Vendute generalmente a ben 119,99€, sono oggi in sconto a soli 84,99€, con uno sconto netto di 35,00€! Un prodotto eccezionale, garantito per voi dal team hardware di Tom’s e che, a nostro giudizio, ha avuto pochi eguali persino nel corso del recente Black Friday dove le offerte cuffie, diciamocelo, sono state numerose ma non così brillanti.

Ovviamente non finisce qui, ed anzi le offerte del giorno sono davvero numerose! Noi, come sempre, abbiamo selezionato per voi solo il meglio del meglio della giornata, per offrirvi i migliori prodotti ad i prezzi più bassi, così da aiutarvi in queste settimane di shopping che anticipano il Natale. Ed a proposito di Natale: vi ricordiamo che noi di Tom’s saremo in prima linea anche per aiutarvi nella scelta degli ormai vicinissimi regali di Natale di quest’anno! Per rimanere aggiornati sui nostri consigli per gli acquisti, dunque, non dovrete far altro che seguire la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

