Offerte monitor gaming Asus, fino al 40% di sconto

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le offerte del giorno Amazon, con il ritorno di ottimi sconti sui prodotti Amazon Echo e su tanti altri accessori per rendere più smart la vostra, eppure non è finita qui, perché in mattinata sono comparse su Amazon ulteriori offerte, stavolta interamente dedicate ai monitor gaming marca ASUS, ovvero quello che è attualmente uno dei migliori brand del mercato per chiunque sia alla ricerca di uno schermo dalle performance eccezionali, degno delle competizioni professionistiche.

Le offerte sono numerose e vanno da prodotti più “accessibili” ma comunque performanti, come l’ottimo e ben noto ASUS ROG STRIX XG248Q da 24″ allo straordinario Asus ROG Swift PG35VQ, un monitor da 35″ a risoluzione 3440×1440 in rapporto 21:9 con caratteristiche decisamente pensate per il gaming, tra cui il G-Sync Ultimate o il refresh rate a 200 Hz.

Un prodotto davvero eccellente, venduto al prezzo di ben 2.599,00€! Cifra sicuramente molto alta e non alla portata di tutti, ma che si giustifica con prestazioni senza compromessi, e con una qualità dell’immagine tale ed un refresh rate così puntuale da non lasciare alcun dubbio sul fatto di trovarsi dinanzi ad uno dei prodotti al top del mercato.

Di seguito vi riportiamo l’intero catalogo di offerte disponibili per ciò che riguarda i display ASUS promozionati da Amazon anche se, come sempre, vi suggeriamo di tenere sempre tra i preferiti la pagina con l’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie al banner sottostante.

