Offerte TOP su PC gaming con le nuove offerte Black Friday di AK!

Se state cercando nuovi componenti per potenziare il vostro PC, prolungando la sua vita prima di dover pensare a una sostituzione completa, vi segnaliamo che su AK Informatica le offerte del Black Friday sono ancora attive, insieme agli affari del cosiddetto Time Attack. Che si tratti di singoli componenti o configurazioni complete già assemblate, troverete un vasto catalogo per personalizzare l'upgrade del vostro PC, sia che si tratti di un desktop o di un portatile.

Scopri il nostro canale TikTok!

In occasione di questa nuova fase di promozioni, sono disponibili 4 nuove configurazioni singole e 2 bundle che includono monitor, periferiche e il PC AK RIG. Le opportunità di risparmio si estendono anche ai Time Attack, che saranno attivi fino al 23 novembre. Inoltre, vi ricordiamo che dal 24 al 27 novembre, inclusi, ci sarà un ulteriore sconto del 5% automaticamente applicato al carrello per ordini superiori a 1.000,00€. Detto questo, esaminiamo alcune di queste nuove offerte riguardanti i PC.

AK Rig Starter

Una delle nuove proposte di AK Informatica per questo Black Friday 2023, ideale per chi cerca il massimo delle prestazioni senza compromessi, riguarda l'AK RIG Starter, un PC desktop dotato di un processore Intel Core i3 di 13th Gen, una potentissima GeForce RTX 4060 e un'imponente quantità di 32GB di RAM DDR5! Tutto questo concentrato di potenza è disponibile a 1.199,00€ per i prossimi due giorni. Se il vostro obiettivo è quello di giocare ad alti livelli, con impostazioni grafiche settate al massimo, vi consigliamo di non perdere questo PC.

Vedi offerta

AK Rig Ember

Aumentando ancora le prestazioni, soddisfacendo chi possiede ad esempio un monitor 4K o per chi vuole fare in modo che il proprio PC da gaming mantenga le prestazioni elevate per più anni, il portale propone il suo AK Rig Ember a 1799,00€. Anche in questo caso l'offerta è a tempo limitato, quindi se cercate un computer pensato per giocare ad alte risoluzioni, questo è uno di quelli che dovreste valutare. Viene infatti venduto con la scheda video più richiesta del momento, ossia la GeForce RTX 4070. Lato processore, anche qui troverete un Intel di 13° generazione, relativo però alla gamma Core i5.

Vedi offerta

AK Rig Overkill

Simile al precedente, ma con case diverso e più quantità di RAM, oltre a un processore Intel ancora più potente, AK Rig Overkill si propone per un pubblico ancora più esigente in termini di prestazioni in gioco. Se ritroviamo infatti la stessa RTX 4070, non si può dire lo stesso sulla CPU, che fa un ulteriore step in avanti in termini di potenza, garantita dalla gamma Core i7 di Intel, rigorosamente di 13° generazione. A ciò si aggiungono ben 32GB di RAM DDR5, per una configurazione da gaming pronto all'uso venduta in queste ore a 1998,99€.

Vedi offerta

AK Rig HellFire

Questo è tra i PC desktop più potenti che potete trovare in offerta su AK durante il Black Friday. In sconto a 2499,00€, l'AK Rig HellFire rappresenta una proposta Enthusiast, indicata per i puristi del PC che possono permettersi di spendere determinate cifre e che non vogliono scendere ad alcun tipo di compromesso. In questo caso si passa alla RTX 4070 Ti come scheda video, mentre lato processore è presente il nuovissimo Intel Core i7 14700K.

Vedi offerta

AK Kit Dragon Entry

Come anticipato, tra le proposte relative al Time Attack, dedicate sempre agli AK RIG, trovano spazio anche i bundle. A tal riguardo, spiccano i due nuovi kit nati in collaborazione con MSI, che propongono un PC AK RIG con componentistica full MSI, un monitor MSI serie G e un kit di periferiche gaming sempre brandizzate MSI. I kit offrono quindi tutto il necessario per una postazione gaming già completa, con il Dragon Entry che si farà apprezzare con il suo i5 13400, 16GB di RAM e una GeForce RTX 3050, abbinati a un monitor MSI AG G2422 da 24" e un kit composto da tastiera, mouse e cuffie MSI a soli 1.299,00€.

Vedi offerta

AK Kit Dragon Mid

Il Dragon Mid, invece, è caratterizzato da una CPU Intel i3-13100, 16GB DDR5 e una GeForce RTX 4060 Ti. Siccome si tratta di un bundle, insieme al PC otterrete un monitor MSI AG G2722 da 27" e un kit composto da tastiera, mouse e cuffie MSI a 1499,00€.

Vedi offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!