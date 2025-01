OffGrid: il salvavita satellitare tascabile si mostra al CES 2025

HMD ha presentato al CES il dispositivo di soccorso satellitare OffGrid, un piccolo gadget di emergenza per la sicurezza degli appassionati di outdoor in aree remote. Il dispositivo, che utilizza lo spettro radio satellitare in banda L, sarà disponibile questo mese negli Stati Uniti, Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la "Banda L" (che va dagli 1 ai 2 GHz), è quella comunemente utilizzata per servizi mobili, navigazione satellitare, telecomunicazioni, sorveglianza aerea, radioamatori, radiodiffusione e radioastronomia.

L'OffGrid avrà un prezzo competitivo di 200 dollari

L'OffGrid consente agli utenti di connettersi direttamente ai satelliti anche in ambienti difficili, inviando messaggi di testo tramite un'app dedicata e condividendo la propria posizione con amici e familiari. Può inoltre contattare i servizi di emergenza in caso di necessità.

Il dispositivo portatile, dal peso di soli 60 grammi, offre una durata della batteria di tre giorni e una resistenza certificata MIL-STD 810H. Può essere facilmente agganciato a un portachiavi per un trasporto comodo.

Nonostante il prezzo accessibile, l'utilizzo delle funzionalità premium richiede un abbonamento. Il piano Unlimited, al costo di 15 dollari al mese, include messaggi di testo e check-in illimitati, oltre ai servizi SOS sempre disponibili. Il tracciamento in tempo reale è disponibile come opzione aggiuntiva a 5 dollari mensili.

In alternativa, se si cerca un prezzo più contenuto, il Freedom Plan prevede un pagamento annuale di 80 dollari per 350 messaggi di testo e check-in illimitati, con tracciamento a 0,10 dollari per ping. Per quanto possa sembrare costoso, in realtà questo piano si rivela perfetto per chi ha bisogno dell'OffGrid solo in determinati momenti dell'anno.

L'OffGrid, al netto di tutto, rappresenta una soluzione decisamente interessante, vista la sua elevata portabilità, per garantire la sicurezza degli appassionati di attività all'aperto in zone isolate, offrendo funzionalità di comunicazione satellitare in un formato compatto e resistente.