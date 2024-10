Office 2024 è ufficiale, per tutti quelli che odiano l'abbonamento

Microsoft ha annunciato il rilascio di Office 2024, la nuova versione non in abbonamento della suite di produttività. La nuova edizione include versioni aggiornate di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook ed è disponibile sia per PC che per Mac.

Office 2024 offre miglioramenti significativi in termini di prestazioni e funzionalità. In Outlook sono state introdotte migliorie nella ricerca, mentre Excel beneficia di una maggiore velocità anche con più fogli di lavoro aperti. Per gli utenti Mac, è ora possibile personalizzare i gesti di scorrimento in Outlook. La suite richiede Windows 10/11 o le tre versioni più recenti di macOS, oltre a un account Microsoft e una connessione internet per poter essere attivato correttamente.

Sono state potenziate anche le capacità di creazione dei contenuti. Outlook include un controllo automatico dell'accessibilità delle email, mentre PowerPoint consente di integrare un feed video live nelle presentazioni e registrare narrazioni con lo studio di registrazione. OneNote offre un'esperienza di scrittura migliorata con una modalità a schermo intero ottimizzata per la penna.

Per quanto riguarda l'analisi dei dati, Excel introduce nuove funzioni per lavorare più facilmente con testo e array nei fogli di calcolo. È possibile incollare immagini direttamente o utilizzare la funzione IMAGE senza modificare la formattazione. I grafici con array dinamici si aggiornano automaticamente quando i dati cambiano.

Disponibilità e prezzi

Office 2024 sarà disponibile in due edizioni: Office Home 2024 a 149.99 euro, con Word, Excel, PowerPoint e OneNote per un PC o Mac e Office Home & Business 2024 a 249.99 euro, che include anche Outlook e l'uso commerciale.

Entrambe le edizioni sono acquistabili su Microsoft.com e sui principali e-commerce. Per le aziende con almeno 5 utenti, sarà disponibile Office LTSC 2024 per la gestione di ambienti ibridi.