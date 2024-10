ONLYOFFICE 8.2 si rinnova con la firma digitale e la collaborazione PDF

La suite di ONLYOFFICE Docs, leader nell'ambito dell’editing collaborativo per documenti, introduce la versione 8.2, apportando numerosi miglioramenti mirati a semplificare e a rafforzare la sicurezza del lavoro di gruppo. Questa nuova release integra oltre 30 funzionalità inedite e più di 500 fix, confermando ONLYOFFICE come una soluzione affidabile e potente per il mondo aziendale. Vediamo insieme i principali aggiornamenti.

ONLYOFFICE si distingue come una suite versatile per le aziende, grazie alla combinazione di strumenti di editing avanzato e alla possibilità di integrarsi con diverse piattaforme cloud, tra cui Nextcloud, ownCloud e Seafile. Inoltre, supporta tool per la gestione aziendale come Odoo, Jira, Moodle, Chamilo e molti altri, rendendola una soluzione ideale per ottimizzare i processi aziendali.

Questa flessibilità rende ONLYOFFICE perfetto per team distribuiti e imprese che cercano strumenti sicuri e scalabili. Con funzionalità di co-editing in tempo reale su documenti, fogli di calcolo, presentazioni, PDF e moduli compilabili, offre diverse modalità di collaborazione, come il blocco paragrafo e l’editing simultaneo, rispondendo alle diverse esigenze operative di controllo e flessibilità.

Un altro grande vantaggio di ONLYOFFICE è la compatibilità con i formati di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), garantendo facilità di collaborazione con partner o fornitori che utilizzano software differenti. Le aziende possono scegliere tra l'installazione on-premises o su cloud privato, garantendo elevati standard di sicurezza grazie alla crittografia e alla gestione avanzata dei permessi.

Queste caratteristiche fanno di ONLYOFFICE una scelta strategica per le aziende che vogliono migliorare efficienza, sicurezza e collaborazione, offrendo una soluzione equilibrata tra facilità d'uso e complessità tecnica.

Un'esperienza di editing ancora più fluida e sicura

ONLYOFFICE Docs 8.2 rafforza ulteriormente le funzionalità di editing collaborativo per documenti in formati differenti, inclusi i PDF. Una delle principali innovazioni riguarda l'introduzione della modalità di co-editing Strict, che consente di bloccare i paragrafi durante le modifiche. Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa in ambienti di lavoro distribuiti o in situazioni in cui è necessaria una gestione precisa delle modifiche apportate al documento da parte di più utenti. Grazie a questa modalità, si evitano i conflitti di versione, migliorando l’efficacia e la fluidità del lavoro di gruppo. Alternativamente, per chi predilige la collaborazione in tempo reale, è disponibile la modalità Fast, che permette l'editing simultaneo senza blocchi, rendendo il flusso di lavoro più dinamico e rapido.

L'aggiornamento include anche miglioramenti significativi nelle prestazioni generali della piattaforma. In particolare, la funzionalità zero-downtime deployment consente di aggiornare la suite senza dover interrompere il servizio, particolarmente vantaggioso per le aziende che operano in ambienti ad alta disponibilità. Le operazioni quotidiane, come l'apertura e la modifica dei file, risultano più veloci del 21% per i documenti di testo e del 17% per le presentazioni.

Firma digitale: un passo verso la sicurezza documentale

Una delle novità più attese della versione 8.2 è l'introduzione della firma digitale per i documenti PDF. Questa funzione, molto richiesta dagli utenti business, permette ora di aggiungere firme mediante l'inserimento di immagini, facilitando la validazione dei documenti in maniera semplice e rapida. In futuro, gli sviluppatori di ONLYOFFICE hanno promesso ulteriori aggiornamenti che includeranno anche la possibilità di apporre firme digitali avanzate, garantendo così un livello superiore di protezione e conformità alle normative internazionali, come il GDPR. Questo aggiornamento risponde a un’esigenza crescente delle aziende di migliorare la sicurezza dei documenti e di garantire la tracciabilità delle modifiche​

Interfaccia e prestazioni ottimizzate

Con ONLYOFFICE Docs 8.2, anche l’interfaccia utente ha subito una significativa trasformazione. La suite introduce un ambiente di lavoro più personalizzabile e visivamente meno invasivo, grazie all’introduzione di temi come il nuovo tema Grigio. Questo permette di ridurre le distrazioni senza ricorrere al tema scuro, offrendo un’esperienza di utilizzo più equilibrata. Inoltre, gli utenti possono ora personalizzare l’aspetto delle schede con stili di riempimento o a linea, migliorando la gestione dei documenti con un'interfaccia intuitiva e flessibile. Anche la gestione della Cronologia delle versioni è stata ottimizzata, rendendo più semplice il recupero delle modifiche precedenti e la gestione dei campi personalizzati, una funzione utile in contesti aziendali in cui è necessario tracciare ogni cambiamento​.

Innovazioni per Documenti, Fogli e Presentazioni

L’aggiornamento 8.2 introduce numerose novità anche per quanto riguarda gli editor di documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Una delle funzioni più apprezzate è la possibilità di utilizzare i codici di campo, che consentono di aggiornare automaticamente elementi come numeri di pagina, date e nomi degli autori. Questa feature semplifica la gestione di documenti complessi che richiedono aggiornamenti continui.

Durante le presentazioni, gli utenti possono ora utilizzare una penna digitale per disegnare direttamente sulle slide, migliorando la capacità di enfatizzare i punti chiave durante riunioni e conferenze. Anche la funzionalità di transizione casuale è una novità interessante, in quanto consente di variare l'aspetto visivo delle presentazioni ogni volta che vengono avviate, conferendo una maggiore spontaneità.

Inoltre, per gli utenti internazionali, ONLYOFFICE Docs 8.2 ha migliorato il supporto per le lingue, in particolare per quelle che utilizzano il formato RTL (Right-to-Left) nei fogli di calcolo, come l'arabo. Questa implementazione migliora l’allineamento delle celle e facilita l’utilizzo dei fogli di calcolo in diverse lingue​.

ONLYOFFICE Docs 8.2 rappresenta un aggiornamento strategico per tutte le aziende che cercano una suite documentale completa, sicura e performante, migliorando la collaborazione, la sicurezza e la produttività aziendale​.

Perché scegliere ONLYOFFICE?

ONLYOFFICE si distingue dalle altre suite come Microsoft Word e Google Docs grazie a caratteristiche uniche che offrono un controllo completo sui dati e una flessibilità senza pari. Una delle principali ragioni per cui molte aziende preferiscono ONLYOFFICE è la possibilità di installazione on-premises, mantenendo i documenti all’interno della rete aziendale e rispettando le rigide normative sulla privacy, come il GDPR in Europa. Questo offre un controllo diretto sui dati, che è particolarmente utile per le organizzazioni che non possono permettersi di affidare tutto al cloud, come nel caso di Google Docs, che invece opera prevalentemente online.

Un altro aspetto rilevante di ONLYOFFICE è la piena compatibilità con i formati di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), consentendo una collaborazione fluida anche con partner esterni che utilizzano diversi software. A differenza di Google Docs, che può presentare limitazioni nella formattazione di file Office, ONLYOFFICE garantisce una fedeltà maggiore ai documenti originali, evitando problemi di conversione o perdita di informazioni. Ciò significa che, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata dai vostri clienti o fornitori, non dovrete preoccuparvi di problemi di compatibilità.

ONLYOFFICE offre anche funzioni avanzate come la collaborazione in tempo reale tramite la modalità di co-editing a livello di paragrafo, oltre alla possibilità di personalizzare le autorizzazioni per limitare accessi e modifiche ai documenti. Queste funzionalità, assenti in Google Docs e meno versatili in Microsoft Word, permettono un controllo dettagliato sui processi di lavoro, migliorando la sicurezza e l’efficienza della gestione documentale.