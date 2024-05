Office 2021: non ti bastano 50€ di risparmio? Usa il nostro codice esclusivo

Nonostante la presenza di Microsoft 365, che riceve aggiornamenti continui grazie al sistema ad abbonamento, molti preferiscono i software stand-alone come Office 2021. A testimonianza di questa preferenza, Microsoft ha recentemente annunciato l'arrivo di Office 2024. Questa suite è un punto di riferimento sia per privati che per aziende, e attualmente la versione Professional Plus è offerta da LicenSEL con uno sconto di 50€. Ma c'è di più: grazie al nostro codice sconto esclusivo "tom10", è possibile ridurre ulteriormente il prezzo di un altro 10%. In pratica, un software che costa 89,90€ viene a costare meno di 36€. E poiché si tratta di una versione stand-alone, non dovrete sostenere ulteriori spese future per continuare a utilizzarlo sul vostro PC.

Office 2021 Professional Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Trattandosi di una suite che include applicazioni essenziali, come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, risulta eccellente per diversi tipi di utenti. Professionisti e freelance, ad esempio, possono trarre grande beneficio dagli strumenti per la gestione dei documenti, fogli di calcolo complessi e presentazioni, senza i costi ricorrenti di un abbonamento.

Anche gli enti educativi, come scuole e università, che necessitano di software affidabili e completi per la didattica e l'amministrazione, possono beneficiare delle funzionalità di Office 2021 Professional Plus senza dover sostenere costi ricorrenti. Inoltre, gli utenti domestici, famiglie e singoli, che desiderano una suite Office completa per la gestione delle attività quotidiane, come la scrittura di documenti, l'amministrazione delle finanze personali o la creazione di presentazioni, troveranno in Office 2021 Professional Plus tutto ciò di cui hanno bisogno.

Per chi preferisce avere il software installato sul proprio PC senza la necessità di una connessione internet continua per l'uso completo, o chi non vuole dipendere dagli aggiornamenti continui e dalle modifiche di Microsoft 365, Office 2021 Professional Plus è pressoché perfetto. È importante sottolineare che l'acquisto tramite LicenSEL garantisce la sicurezza e l'affidabilità del software. Come rivenditore certificato Microsoft, LicenSEL assicura che il download del software avvenga solo attraverso link ufficiali di Microsoft, garantendo così l'integrità e la sicurezza del prodotto.

Se avete dubbi, ad esempio sul processo di pagamento, è utile sapere che LicenSEL si avvale di Trusted Shops, una piattaforma dedicata alla sicurezza degli acquisti online. Questo si aggiunge alle oltre 3.800 recensioni verificate su Trustpilot, di cui più del 90% sono valutazioni a 5 stelle. Acquistare un codice seriale per Office 2021 attraverso LicenSEL è dunque sicura e affidabile, comparabile allo stesso store ufficiale di Microsoft.

