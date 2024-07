ONLYOFFICE Docs 8.1 diventa ancora più completo e potente

ONLYOFFICE Docs 8.1 si presenta come un aggiornamento rilevante per la suite di gestione documentale, portando con sé oltre 30 nuove funzioni e risolvendo ben 432 problemi preesistenti. Questo aggiornamento incrementa notevolmente l'efficienza e l'usabilità per utenti aziendali e privati, coprendo diversi aspetti, tra cui l'editor PDF, l'editor di documenti, i fogli di calcolo e le presentazioni.

ONLYOFFICE è una suite di produttività online pensata per soddisfare le necessità di aziende, organizzazioni e singoli individui che necessitano di strumenti collaborativi per la gestione dei documenti. La suite offre editor per documenti, fogli di calcolo e presentazioni, paragonabile a Microsoft Office e Google Workspace, ma con caratteristiche uniche che la rendono distintiva.

L'editor di documenti consente la creazione e modifica di testi con funzionalità avanzate, come la gestione dei formati di testo, l'inserimento di immagini, tabelle e grafici, oltre alla possibilità di collaborazione in tempo reale con altri utenti. I fogli di calcolo forniscono strumenti per la creazione e gestione di fogli complessi, supportando funzioni matematiche, grafiche e di analisi dati. L'editor di presentazioni permette di creare e modificare presentazioni multimediali, con supporto per animazioni, transizioni e l'inserimento di vari tipi di contenuti. ONLYOFFICE si distingue per la sua capacità di integrazione con altre piattaforme e il supporto a una vasta gamma di formati di file, rendendolo una scelta versatile e flessibile per migliorare la produttività e facilitare il lavoro di squadra.

ONLYOFFICE Docs 8.1: ecco tutte le novità

ONLYOFFICE Docs 8.1 introduce un'ampia gamma di miglioramenti e nuove funzionalità che ottimizzano l'efficienza e l'usabilità della suite. L'editor PDF è stato potenziato, permettendo ora la modifica del testo, la gestione delle pagine e l'inserimento di oggetti come tabelle e immagini. Inoltre, è possibile creare e compilare moduli PDF direttamente in questo formato, eliminando la necessità di convertire i file in DOCXF.

L'editor dei documenti consente di applicare colori di sfondo alle pagine e di personalizzare la numerazione delle stesse. Anche il passaggio tra le modalità di modifica, revisione e visualizzazione è stato semplificato per migliorare l'esperienza utente. Nei fogli di calcolo, sono state introdotte nuove funzioni e migliorata la sicurezza dei dati, offrendo strumenti avanzati per la gestione delle informazioni.

Le presentazioni ora beneficiano del Slide Master e di un riquadro animazione, migliorando la creazione di contenuti multimediali. La suite ha potenziato il supporto RTL e ha aggiunto nuove opzioni di localizzazione per adattarsi meglio alle diverse esigenze linguistiche.

Infine, sono stati apportati miglioramenti all'usabilità generale e arricchita la libreria di modelli per documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Con ONLYOFFICE Docs 8.1 avrete accesso a una suite di produttività ancora più potente e versatile, perfetta per incrementare l'efficacia del lavoro di squadra e migliorare la produttività.

Modificare i file PDF

ONLYOFFICE Docs 8.1 introduce un editor PDF notevolmente migliorato, che consente non solo di visualizzare e annotare i PDF, ma anche di modificare il testo direttamente. Ora potete aggiungere, ruotare o eliminare pagine, e inserire vari oggetti come tabelle, forme, caselle di testo, immagini e collegamenti ipertestuali. La modalità di annotazione è stata arricchita con una mini barra degli strumenti, per un'interazione più intuitiva e rapida.

Moduli PDF

La nuova versione di ONLYOFFICE Docs 8.1 permette di creare e compilare moduli PDF senza dover ricorrere al formato DOCXF. Potete creare moduli complessi e compilarli online direttamente in PDF, sia tramite le app web che desktop, semplificando e uniformando il flusso di lavoro.

Editor dei documenti rinnovato

L'editor dei documenti di ONLYOFFICE Docs 8.1 ha ricevuto significativi aggiornamenti. Ora è possibile applicare colori di sfondo alle pagine, mantenendo la compatibilità anche con documenti creati in altre suite. È stata aggiunta la funzione per personalizzare la numerazione delle pagine e migliorato il passaggio tra le modalità di modifica, revisione e visualizzazione, consentendo a ciascun utente di lavorare senza interferire con gli altri coautori.

Sicurezza migliorata nei fogli di calcolo

I fogli di calcolo in ONLYOFFICE Docs 8.1 offrono una sicurezza migliorata con la possibilità di limitare la visualizzazione delle celle in intervalli protetti. La collaborazione è facilitata dall'evidenziazione delle celle modificate nella Cronologia Versioni. Tra le nuove funzioni figurano GETPIVOTDATA e IMPORTRANGE, oltre a suggerimenti per l'inserimento di funzioni personalizzate e la possibilità di copiare o spostare fogli di calcolo tra diverse cartelle di lavoro all'interno di un browser.

Lo Slide Master semplica le presentazioni

Nel campo delle presentazioni, ONLYOFFICE Docs 8.1 introduce il Slide Master, che consente di applicare rapidamente lo stesso layout a più diapositive. Il nuovo riquadro animazione permette di visualizzare e gestire gli effetti di animazione sulle diapositive.

Miglioramenti generali

Tutti gli editor di ONLYOFFICE Docs 8.1 beneficiano di miglioramenti, come le impostazioni avanzate dell'ombra per le forme, con opzioni per regolare trasparenza, dimensione, angolo e distanza. Inoltre, il set di combinazioni di colori è stato esteso, offrendo maggiore scelta per la personalizzazione dei file.

RTL e nuove opzioni di localizzazione

La versione 8.1 migliora il supporto per l'ordine delle parole RTL e il corretto allineamento del testo. Sono stati aggiunti supporti per nuove lingue, come il bengalese e il singalese, e la localizzazione serbo-cirillica per gli editor.

Usabilità migliorata

Gli utenti possono ora personalizzare i pulsanti funzionali Salva, Stampa, Annulla e Ripeti nell'intestazione. Anche l'interfaccia utente è stata ottimizzata, con modifiche nella posizione dei pulsanti Copia stile, Cancella stile, Seleziona tutto e Sostituisci nella barra degli strumenti.

Libreria di modelli ampliata

ONLYOFFICE Docs 8.1 offre una libreria di modelli estesa che include nuovi modelli per documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni. Questi modelli gratuiti, disponibili in diverse lingue, sono progettati per risparmiare tempo nella creazione di documenti, rendendo più semplice e veloce il vostro lavoro quotidiano.

ONLYOFFICE, per chi è adatto?

ONLYOFFICE è una suite di produttività perfetta per una vasta gamma di utenti. Le aziende che necessitano di strumenti collaborativi per la gestione dei documenti troveranno in ONLYOFFICE una soluzione ideale per consentire ai team di lavorare insieme in tempo reale. Anche le istituzioni educative, inclusi studenti e insegnanti, possono trarre vantaggio dalla possibilità di creare, condividere e modificare documenti facilmente.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti governativi, che richiedono soluzioni sicure e affidabili per la gestione dei documenti e dei dati, troveranno in ONLYOFFICE una scelta eccellente. Anche i liberi professionisti e le piccole imprese apprezzeranno la flessibilità e le potenti funzionalità di editing offerte dalla suite, che permettono di gestire documenti, fogli di calcolo e presentazioni in modo efficiente e professionale.