ONLYOFFICE Docs 9.0: più intelligente, più versatile, completamente rinnovato

La nuova versione di ONLYOFFICE Docs è finalmente arrivata. Con oltre 20 nuove funzionalità e circa 500 miglioramenti, la suite open-source per l’editing collaborativo fa un salto di qualità e si conferma tra le soluzioni più complete e affidabili sul mercato.

Interfaccia rinnovata: più chiara, più moderna

La prima cosa che salta all’occhio è la nuova interfaccia. Tutti gli editor — documenti, fogli, presentazioni e PDF — sono stati rinnovati per offrire un’esperienza più intuitiva e coerente.

Design minimal, pulsanti ben posizionati, nuove opzioni di visualizzazione (tra cui i temi scuri e il

supporto al tema di sistema) rendono l’interazione più fluida, anche nei lunghi flussi di lavoro.

Nuovo visualizzatore di diagrammi: idee e flussi sempre sotto controllo

Tra le novità più attese c’è il "visualizzatore di diagrammi", che permette di aprire file Visio (.vsd/.vsdx) e .odg direttamente negli editor, senza dover installare software esterni. È disponibile su web, desktop e mobile, per offrire massima flessibilità in ogni contesto operativo.

Compatibilità potenziata: nuovi formati, meno conversioni

La versione 9.0 estende ulteriormente il supporto ai formati di file:

Markdown (.md) , ideale per documentazione tecnica o contenuti web

, ideale per documentazione tecnica o contenuti web Visio (.vsd/.vsdx) e OpenDocument Graphic (.odg)

e Excel Binary Workbook (.xlsb) ora editabili direttamente, senza conversioni

L’obiettivo è semplice: lavorare con qualunque file, senza limiti.

AI al servizio della produttività

La vera rivoluzione, però, arriva con l’intelligenza artificiale integrata. In ONLYOFFICE Docs 9.0 l’AI non è un semplice “gadget”, ma uno strumento concreto per risparmiare tempo e ottenere risultati migliori:

OCR per PDF : estrai testo da PDF scansionati in un clic

: estrai testo da PDF scansionati in un clic Assistente AI nei fogli : suggerisce formule, analizza dati e aiuta con task complessi

: suggerisce formule, analizza dati e aiuta con task complessi Macro intelligenti: crea automatismi e converti codice VBA con l’aiuto dell’AI

Puoi anche collegare modelli personalizzati o usare AI locali per mantenere i dati al sicuro, grazie al nuovo plugin AI aggiornabile.

PDF Editor potenziato: moduli, collaborazione e controllo totale

Il PDF Editor non è da meno: ora permette la compilazione e creazione di moduli collaborativi, la riorganizzazione delle pagine con drag & drop, e l’uso di scorciatoie per duplicare pagine all’istante. Tutto integrato nella stessa interfaccia degli altri editor.

Novità per tutti gli editor: funzioni avanzate alla portata di tutti

Aggiunta/ regolazione bordi dei paragrafi con pulsante nella toolbar

Controlli dei contenuti migliorati

Importazione dati esterni da altri fogli con supporto ai link

Calcoli asincroni nelle macro

Animazioni di testo visibili direttamente nella presentazione

Nuove opzioni per grafici e WordArt

Visualizzazione dei dati migliorata

Ogni editor diventa più potente, senza aumentare la complessità.

ONLYOFFICE Docs 9.0 è già disponibile per il download nella versione self-hosted, mentre le

soluzioni cloud riceveranno l’aggiornamento a breve. Scarica ora la nuova versione ONLYOFFICE Docs 9.0.

È possibile inoltre utilizzare gli editor ONLYOFFICE all’interno della piattaforma DocSpace, creata per collaborazione sui documenti e basata su concetto “stanze” (rooms), progettata per archiviare in modo sicuro, gestire e co-editare documenti online.

Con la versione 9.0, ONLYOFFICE Docs diventa ancora più completa, flessibile e moderna. Una suite open-source in costante evoluzione, pensata per chi cerca un’alternativa solida ai grandi nomi del mercato, con un occhio sempre puntato sull’innovazione.