Opera integra l'intelligenza artificiale di Google Gemini nel suo browser

Opera ha annunciato una nuova collaborazione con Google per l'integrazione dell'intelligenza artificiale di Gemini all'interno del browser. Questa partnership porta l'integrazione dei modelli di intelligenza artificiale Gemini di Google nell'assistente IA Aria di Opera.

Con questa innovazione, il motore IA multi-LLM Composer di Opera diventa in grado di elaborare l'intento dell'utente a partire dalla sua richiesta e determinare quale modello utilizzare per ogni specifico compito.

Google ha definito Gemini come il modello "più capace mai costruito" da quando è stato presentato ufficialmente lo scorso anno.

Opera non solo beneficerà delle performance avanzate di Gemini, ma introdurrà anche nuove funzionalità sperimentali grazie al suo programma AI Feature Drop. Gli utenti che dispongono della versione Opera One Developer del browser possono testare gratuitamente una nuova funzione di generazione di immagini che sfrutta il modello Imagen 2 di Google. In aggiunta, gli utenti potranno ascoltare Aria mentre legge le risposte in tono conversazionale grazie al modello di testo-audio di Google.

Se i test si riveleranno positivi, Opera prevede di estendere queste funzionalità a tutti gli utenti, sebbene possano ancora essere apportate modifiche sulla base dei feedback dei primi tester. Quest'ultima novità sottolinea la continua evoluzione di Opera nell'integrare le tecnologie AI più avanzate per migliorare l'esperienza complessiva degli utenti che utilizzano il suo browser.