Ora potete attivare Copilot con la voce su Windows.. Se mai lo userete

Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità per il suo assistente Copilot che risveglia ricordi dell'era Cortana, ma con potenzialità decisamente più avanzate. Gli utenti iscritti al programma Windows Insider possono ora attivare l'assistente AI semplicemente pronunciando "Hey, Copilot", senza necessità di toccare tastiera o mouse. Un'evoluzione che rientra nella strategia di Microsoft di rendere l'interazione con l'IA sempre più naturale e integrata nell'esperienza quotidiana di utilizzo del computer, ma che sembra molto più vicina al modello d'uso su smartphone che a quello su PC.

La funzionalità, disattivata per impostazione predefinita, si aggiunge alle recenti innovazioni come Copilot Vision, lanciato ad aprile, e alle nuove "abilità di memoria" annunciate durante il cinquantesimo anniversario di Microsoft. Quando l'utente pronuncia la frase di attivazione, un'interfaccia fluttuante appare nella parte inferiore dello schermo, mostrando un microfono interattivo pronto a ricevere comandi vocali. L'aspetto grafico di questa interfaccia è stato studiato per mantenere una coerenza visiva con le versioni mobile di Copilot su Android e iOS, creando così un'esperienza utente uniforme attraverso diverse piattaforme.

Microsoft ha posto particolare attenzione agli aspetti legati alla privacy in questa implementazione vocale. Quando il sistema è in ascolto per intercettare la frase di attivazione, utilizza un buffer circolare che mantiene in memoria gli ultimi 10 secondi di audio. Questi dati non vengono mai registrati permanentemente sul dispositivo, né inviati al cloud. Solo dopo che l'utente ha effettivamente attivato Copilot con la frase "Hey, Copilot", l'audio viene trasmesso ai server Microsoft per l'elaborazione, ma anche in questo caso non viene conservato a meno che l'utente non abbia esplicitamente acconsentito alla condivisione dei dati per l'addestramento dei modelli AI.

Future / Daniel Rubino

Per chi preferisce un'alternativa non vocale, è possibile attivare l'assistente anche tenendo premuti i tasti ALT+Spazio per due secondi. Questa opzione offre la stessa funzionalità, ma senza la necessità di parlare, risultando utile in ambienti condivisi o rumorosi. Tutte le conversazioni, indipendentemente dal metodo di attivazione, vengono salvate nell'app principale di Copilot per una consultazione successiva, con la possibilità per l'utente di eliminarle quando desidera.

Per accedere a questa novità, gli utenti del programma Windows Insider devono aggiornare l'app Copilot attraverso il Microsoft Store, assicurandosi di avere la versione 1.25051.10.0 o successiva. Successivamente, nelle impostazioni dell'app, sotto la voce "Modalità vocale", comparirà l'opzione per attivare l'ascolto della frase "Hey, Copilot". Al momento, la funzione è disponibile solo in inglese, con supporto per altre lingue previsto in futuro, e non funziona quando il computer è spento o bloccato, garantendo un ulteriore livello di sicurezza.

L'introduzione di questa funzionalità rappresenta un ritorno alle interazioni vocali dopo l'abbandono di Cortana, ma con una tecnologia sostanzialmente più evoluta basata sui modelli linguistici avanzati che alimentano Copilot. Mentre Cortana era essenzialmente un assistente di ricerca e promemoria, Copilot è in grado di gestire conversazioni complesse, generare contenuti e fornire assistenza contestuale basata su una comprensione più profonda del linguaggio naturale e delle necessità dell'utente.