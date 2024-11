Paint viene integrato nel menu contestuale di Windows 11 e scatta la polemica

Microsoft sta introducendo una nuova opzione nel menu contestuale di Windows 11 (che potete acquistare su Amazon) che permetterà di aprire direttamente alcuni file con Paint. La funzionalità, attualmente in fase di test per gli Insider, sta già suscitando parecchie critiche tra gli utenti.

L'aggiunta di questa opzione va in controtendenza rispetto all'obiettivo originale di Microsoft di semplificare e snellire il menu contestuale di Windows 11. Molti utenti lamentano infatti che il menu è già eccessivamente affollato e questa nuova voce contribuirà ad aumentare ulteriormente il disordine.

In molti si stanno chiedendo il perché di questa funzione che nessuno avrebbe chiesto.

La novità è emersa con la versione 11.2410.28.0 di Paint, che introduce anche nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale generativa, come il riempimento e la cancellazione. Sebbene l'aggiornamento di Paint con funzionalità IA sia effettivamente interessante, l'inserimento nel menu contestuale sta generando talmente tanto clamore da non far emergere gli aspetti postivi di questo update.

L'utente Albacore su X, per esempio, si è candiamente domandato: "Chi ha chiesto questa funzione? Non è sufficiente il menu 'Apri con'? Non era l'obiettivo di Windows 11 avere menu contestuali meno ingombranti?"

Questo nuovo aggiornamento di Paint, inoltre, ha nuovamente evidenziato come le app Microsoft sembrino ricevere un trattamento preferenziale, comparendo direttamente nel menu principale, mentre app di terze parti, seppur molto utilizzate, richiedono invece clic aggiuntivi per essere raggiunte.

Questi aspetti sembrano in contrasto con l'intenzione originale di Microsoft di semplificare l'interfaccia utente di Windows 11. Sebbene ci siano stati alcuni miglioramenti nel design e nel layout del menu contestuale, con molte opzioni ora nascoste in sottomenu, il risultato finale appare ancora lontano dall'ideale di semplicità e pulizia inizialmente promesso.

Al momento la nuova opzione per Paint compare solo per gli utenti Insider che eseguono la versione di anteprima dell'app, ma è probabile che verrà presto estesa a tutti gli utenti di Windows 11 con un futuro aggiornamento.

Resta da vedere se Microsoft prenderà in considerazione il feedback degli utenti e rivaluterà questa aggiunta, o se procederà comunque con l'implementazione nonostante le critiche.