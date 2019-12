Patriot presenta i nuovi SSD Viper VPR100

Patriot ha annunciato i Viper VPR100, una nuova linea di SSD con capacità da 256 GB fino a 2 TB che promettono prestazioni di archiviazione elevate aggiungendo al contempo effetti luce alla vostra build.

VPR100 ha un fattore di forma M.2 2280 e usa una classica interfaccia PCIe 3.0 x4. L’SSD si presenta con un dissipatore in alluminio a basso profilo e un’illuminazione RGB. Patriot ha persino aggiunto un sensore termico esterno all’SSD per monitorare le temperature operative interne dell’unità ed evitare il surriscaldamento.

Potete personalizzare a vostro piacimento l’illuminazione attraverso il software Viper RGB. È possibile scegliere tra cinque profili di illuminazione personalizzabili e otto schemi di illuminazione RGB pre-programmati.

Inoltre, l’illuminazione del VPR100 è compatibile con i software di molte schede madre tra cui Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome Sync.

Purtroppo la sincronizzazione RGB potrebbe ridurre le prestazioni dell’unità dal 20% al 30% a seconda della modalità RGB selezionata!

L’SSD dispone di un PCB a 10 strati che ospita il controller E12 di Phison. Patriot non specifica il tipo di NAND che utilizza per il VPR100. I modelli da 256 GB e 512 GB dispongono di una cache DRAM da 512 MB, mentre i modelli da 1 TB e 2 TB sono dotati di 1GB e 2GB di cache DRAM, rispettivamente.

Modello Capacità Lettura seq. Scrittura seq. Lettura cas. Scrittura cas. Resistenza Garanzia Prezzo VPR100-2TBM28H 2TB 3300 MB/s 2900 MB/s 700.000 IOPS 650.000 IOPS 3115 TBW 5 anni $399,99 VPR100-1TBM28H 1TB 3300 MB/s 2900 MB/s 700.000 IOPS 650.000 IOPS 1600 TBW 5 anni $229,99 VPR100-512GM28H 512GB 3300 MB/s 2100 MB/s 700.000 IOPS 400.000 IOPS 800 TBW 5 anni $134,99 VPR100-256GM28H 256GB 3300 MB/s 1000 MB/s 300.000 IOPS 250.000 IOPS 300 TBW 5 anni $94,99

Il VPR100 offre velocità di lettura sequenziali fino a 3300 MB/s. Le varianti da 256 GB e 512 GB offrono velocità di scrittura sequenziale fino a 1000 MB/s e 2100 MB/s, rispettivamente, mentre le altre restanti vantano velocità fino a 2900 MB/s.

In termini di prestazioni casuali, l’unità da 256 GB raggiunte 300.000 IOPS in lettura e 250.000 IOPS in scrittura e l’unità da 512 GB arriva rispettivamente a 700.000 e 400.000 IOPS. Per quanto riguarda i modelli da 1 TB e 2 TB, entrambi sono dotati di velocità di lettura e scrittura casuali rispettivamente di 700.000 e 650.000 IOPS.

Le unità da 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB sono classificate con una resistenza di 300 TBW, 800 TBW, 1.600 TBW e 3.115 TBW, rispettivamente. Il VPR100 è coperto da una garanzia limitata di 5 anni.