PC gaming con sistema LED RGB da 1200 watt, impressionante!

Vi siete mai chiesti quanti RGB sono “troppi RGB”? Forse sì, ma siamo sicuri che non vi siete spinti in là tanto quanto l’utente Reddit d4pz, che ha creato un sistema di illuminazione per il proprio PC che assorbe 1200 watt.

Il cuore dell’illuminazione è composto da 12 LED da 100 watt l’uno, tutti controllati meticolosamente tramite un Arduino, che raggiungono una luminosità massima di 100.000 Lumen. I LED sono collegati tra loro con cavi saldati e non sfruttano in alcun modo le porte presenti sulla scheda madre del PC; un alimentatore Super Flower Leadex Platinum da 1600 watt si occupa dell’alimentazione di questo circuito.

Il sistema LED è ospitato all’interno di un case Lian Li O11 Dynamic Evo, ma ammettiamo di avervi mentito quando lo abbiamo definito "PC gaming": curiosamente infatti all'interno del case non ci sono altri componenti. L’illuminazione è così complessa che non lascia spazio per altri componenti hardware. Tra gli utenti non mancano ovviamente preoccupazioni sull’efficienza di questo sistema, considerando che necessitano di un doppio circuito di raffreddamento con radiatori da 360mm, ma in fin dei conti si tratta di un esercizio di stile, non di qualcosa che verrà davvero implementato.

La creazione di d4pz difficilmente può essere definita PC, visto che mancano i componenti che lo rendono tale. È più una sorta di “installazione artistica luminosa” che mostra quello che potrebbe succedere tra qualche anno nel panorama dei LED RGB per PC (anche se, sinceramente, ci auguriamo che le cose non evolvano proprio in questa direzione).