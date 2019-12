PCMark 10 guadagna i test per mettere alla prova SSD, hard disk e unità Optane

UL Benchmarks ha rilasciato un aggiornamento per PCMark 10, la nota suite di test, che permette finalmente di mettere alla prova le unità di archiviazione, ossia hard disk, SSD e persino soluzioni Intel Optane.

A differenza delle versioni precedenti dello Storage Benchmark di PCMark, il nuovo test è stato pensato con i mente le più recenti evoluzioni del settore dell’archiviazione e mira a verificare le specifiche dichiarate dai produttori.

Il software presenta quattro benchmark separati che coprono vari casi d’uso reali. Alcuni test sono semplici come l’avvio di applicazioni e l’avvio di Windows 10, mentre altri includono la copia di tanti file grandi e piccoli in sequenza, ma anche l’uso di software popolari.

I nuovi benchmark sono:

Full System Drive Benchmark : questo test usa una vasta gamma di tracce reali per testare appieno le prestazioni della vostra unità d’archiviazione.

: questo test usa una vasta gamma di tracce reali per testare appieno le prestazioni della vostra unità d’archiviazione. Quick System Drive Benchmark : questo test è più breve e presenta meno tracce impegnative per unità che non sono in grado di completare il Full System Drive Benchmark.

: questo test è più breve e presenta meno tracce impegnative per unità che non sono in grado di completare il Full System Drive Benchmark. Data Drive Benchmark : questa prova è stata pensata per testare le prestazioni di archiviazione dei file di un’unità anziché le prestazioni con i software. È anche in grado di funzionare su USB, dischi NAS e altri dispositivi di archiviazione esterni.

: questa prova è stata pensata per testare le prestazioni di archiviazione dei file di un’unità anziché le prestazioni con i software. È anche in grado di funzionare su USB, dischi NAS e altri dispositivi di archiviazione esterni. Drive Performance Consistency Test: questo test mette a dura prova il dispositivo. È un benchmark di lunga durata con modelli di accesso con carichi pesanti che mostrano rapporti approfonditi su come il dispositivo si adatta alle diverse condizioni.

Una volta completato il test, PCMark 10 calcola un punteggio complessivo delle prestazioni relative dell’unità in modo da poterla confrontare con le statistiche online degli altri utenti semplicemente osservando il punteggio.

I benchmark riportano la larghezza di banda e il tempo di accesso medio. Inoltre, potete confrontare fino a quattro risultati di test alla volta in PCMark 10 nonché esportare i risultati in Microsoft Excel per un’analisi approfondita.

Il nuovo test è disponibile gratuitamente per chi ha già una licenza professionale. Per chi non l’ha acquistato, PCMark 10 Professional Edition ha un prezzo di 1495 dollari l’anno.