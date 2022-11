Nintendo Wii è stata una delle console di maggior successo della casa giapponese e, nonostante i suoi 16 anni suonati, fa ancora parlare di se. A parte essere ancora un’ottima macchina videoludica, per chi continua a possederla, sembra prestarsi bene anche a diversi esperimenti. Uno dei più interessanti (se non il più interessante in assoluto) è stato messo in atto da Pierre Dandumont, che è riuscito a installare e far girare Mac OS 9.2 su una Wii; certo non si tratta di una versione particolarmente recente del sistema operativo Apple, ma il risultato è comunque notevole. Come è possibile vedere dal video condiviso sul canale YouTube dell’utente, oltre a far girare il sistema operativo di Apple, la console è anche in grado di eseguire alcune app, come Internet Explorer 5 e iTunes, mostrando tuttavia dei problemini durante l’esecuzione di qualche gioco, come Doom, che gira a solo 1 FPS.

Fonte: Pierre Dandumont

Ovviamente ciò è dovuto all’impiego quasi totale delle risorse hardware nell’esecuzione di Mac OS. La vera domanda però è come l’utente sia riuscito a installare e far girare un sistema operativo notoriamente chiuso come Mac OS: chi conosce la politica di Apple sa quanto è difficile riuscire a eseguire i suoi sistemi operativi in altri dispositivi, seppur in passato sono esistiti (e continuano a esistere) dei metodi che hanno consentito, ad esempio, di farlo sui PC desktop. L’utente ha spiegato tutto il processo su una sua pagina web: leggendo vi renderete conto di quanto sia stato necessario “smanettare” per riuscire a far funzionare il tutto.

In sintesi, Daundumont ha fatto uso dell’Homebrew Channel per eseguire un sistema operativo basato su Linux, attraverso il quale è stato possibile installare Mac OS. La cosa è ovviamente ben più complessa di quello che sembra e ha richiesto del tempo per essere portata a termine. L’esperimento è comunque interessante e mostra come sia possibile far girare del software decisamente esotico per una console come la Wii. Un esperimento simile, ma con una versione più recente di Mac OS, è avvenuto anche con Steam Deck: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.