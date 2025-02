Perplexity annuncia il suo browser IA, vediamo i dettagli

Perplexity, l'azienda che ha sviluppato un motore di ricerca basato sul linguaggio naturale, ha annunciato il lancio di "Comet", il suo browser proprietario L'annuncio, arrivato tramite un post sul social network X, ha mostrato un'elegante animazione, ma ha lasciato in sospeso le domande fondamentali sulle caratteristiche e le funzionalità del nuovo browser.

Perplexity ha successivamente pubblicato un link e un invito a registrarsi per l'accesso alla versione beta di Comet. Chi ha seguito il link si è trovato di fronte a un sito web essenziale, anch'esso privo di dettagli, e a un semplice modulo per inserire il proprio indirizzo email. La risposta automatica di Perplexity indica che nuovi utenti saranno aggiunti alla beta ogni settimana, con la possibilità di accelerare l'accesso condividendo l'annuncio sui social media e taggando l'account dell'azienda.

Fondata nel 2022 da un team di ingegneri esperti in machine learning, Perplexity si è fatta conoscere per il suo motore di ricerca che utilizza un modello linguistico di grandi dimensioni. Gli utenti possono digitare domande in linguaggio naturale e ottenere risposte elaborate, con informazioni raccolte dal web e da vari database Perplexity non si limita a fornire risposte, ma è in grado di riassumere le informazioni, presentarle in modo chiaro e rispondere a domande di approfondimento.

Recentemente, l'azienda ha ampliato la sua offerta, introducendo uno strumento di ricerca approfondita che compete con soluzioni simili proposte da OpenAI e Google, e Sonar, un'API per la ricerca basata sull'intelligenza artificiale generativa. L'ingresso nel mercato dei browser rappresenta un passo ambizioso, che vedrà Perplexity confrontarsi con giganti del settore.

La competizione, infatti, è agguerrita Google Chrome detiene la maggior parte della quota di mercato a livello globale, e altre aziende hanno già introdotto browser con funzionalità basate sull'intelligenza artificiale generativa. Un esempio è The Browser Company, che a dicembre ha presentato il suo browser "Dia" Dia permette agli utenti di impartire comandi in linguaggio naturale nella barra di ricerca, come trovare un documento o una pagina web, o creare un evento nel calendario È plausibile che Comet offra funzionalità simili, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Finora, gli strumenti di intelligenza artificiale rivolti al consumatore si sono presentati principalmente in tre forme: chatbot generici (come ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic), funzionalità integrate in software esistenti (come Adobe Photoshop o iOS di Apple) e, meno frequentemente, software standalone progettati per reinventare intere categorie di applicazioni utilizzando l'IA (come l'IDE Cursor).

L'ingresso di Perplexity nel mercato dei browser è una mossa senz'altro audace, che testimonia la fiducia dell'azienda nelle proprie capacità tecnologiche. Chiaramente il successo di Comet dipenderà dalla sua capacità di offrire un'esperienza utente distintiva e convincente, in grado di differenziarsi dalla concorrenza, in particolare da Google Chrome.

Inoltre, la mancanza di dettagli sulle funzionalità di Comet al momento dell'annuncio lascia spazio, inevitabilmente, a molte speculazioni. È possibile che il browser si concentri sull'integrazione dell'intelligenza artificiale per migliorare la ricerca, la navigazione e l'organizzazione delle informazioni Resta da vedere se Perplexity riuscirà a tradurre la sua esperienza nel campo della ricerca basata sul linguaggio naturale in un browser innovativo e competitivo.