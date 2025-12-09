Il mercato dei monitor da gaming ad altissime prestazioni si prepara a un nuovo balzo in avanti con l'annuncio congiunto di Philips e AOC, che rivendicano il primato mondiale per frequenze di aggiornamento estreme. I due brand, legati dallo stesso gruppo produttivo, hanno presentato durante un evento in Cina due modelli che promettono di ridefinire i limiti della fluidità visiva: il Philips Evnia 27M2N5500XD e l'AOC AGON Pro AGP277QK. Entrambi i pannelli da 27 pollici offrono una risoluzione nativa QHD a 500 Hz, ma la vera novità risiede nella modalità alternativa che spinge il refresh rate fino a 1.000 Hz in Full HD, una soglia che fino a pochi mesi fa apparteneva più alla fantascienza che alla realtà produttiva.

La tecnologia del pannello non è stata ufficialmente rivelata dai produttori, ma le specifiche trapelate attraverso Display Specifications suggeriscono l'impiego di una variante IPS, probabilmente ottimizzata per velocità estreme. Questa scelta tecnologica rappresenta un compromesso interessante: da un lato garantisce angoli di visione superiori e una resa cromatica più fedele rispetto ai tradizionali pannelli TN, dall'altro solleva interrogativi sulla reale capacità di sfruttare appieno frequenze così elevate date le limitazioni intrinseche della tecnologia LCD.

Il passaggio alla modalità a 1.000 Hz comporta necessariamente una riduzione della risoluzione a 1080p, un trade-off che gli esport professionisti potrebbero considerare accettabile in cambio della fluidità estrema. Tuttavia, le specifiche dichiarate includono un tempo di risposta di 1 ms che, nei pannelli IPS reali, difficilmente corrisponde alle prestazioni effettive misurabili. La matematica è implacabile: a 1.000 Hz ogni frame dura esattamente 1 millisecondo, il che significa che il pannello dovrebbe completare istantaneamente la transizione cromatica per visualizzare correttamente l'immagine successiva, una condizione praticamente impossibile per la tecnologia LCD.

La questione dell'effettiva nitidezza in movimento rimane centrale. A differenza dei pannelli OLED, che offrono transizioni praticamente istantanee grazie all'emissione diretta di luce, i display LCD basati su cristalli liquidi soffrono di inerzia fisica che genera ghosting e motion blur residuo anche alle frequenze più elevate. La promessa di una chiarezza visiva rivoluzionaria a 1.000 Hz potrebbe quindi rivelarsi più teorica che pratica, almeno fino a quando non verranno diffusi test indipendenti che misurino le prestazioni reali di questi monitor.

La corsa al primato dei 1.000 Hz non è priva di concorrenti. A settembre dello scorso anno, il produttore AntGamer aveva già annunciato il proprio modello da 1.000 Hz, basato però su tecnologia TN a 25 pollici con risoluzione nativa 1080p. La vera discriminante sarà quindi la disponibilità commerciale effettiva: chi riuscirà per primo a mettere sul mercato un prodotto acquistabile si aggiudicherà il titolo ambito, al di là degli annunci preliminari.

Per quanto riguarda i benefici concreti di frequenze così estreme, il dibattito nella comunità tech rimane aperto. Per il giocatore medio, anche competitivo, la differenza percettiva tra 360 Hz e 1.000 Hz è probabilmente trascurabile in termini di latenza input-to-screen. Gli atleti degli esport di altissimo livello potrebbero invece trovare in questi millisecondi aggiuntivi un vantaggio competitivo misurabile, specialmente in titoli dove i tempi di reazione risultano decisivi come nei tactical shooter o nei fighting game.