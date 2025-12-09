Avatar di Ospite Hack_Admin #956 0
0
ma chi ha una scheda che regge 1000fps in FHD comunque
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di magicreflex 49
0
"Duemila!"
cit. Cetto La Qualunque
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite CPU_Mind #958 0
0
io metterei la firma per giocare a circa 90fps per il resto della vita
Questo commento è stato nascosto automaticamente.