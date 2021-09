Philips, questo nuovo monitor con Ambiglow è perfetto anche per Xbox

Phillips ha presentato il suo nuovo monitor da gaming 279M1RV che, oltre a presentare il logo “Designed for Xbox” (progettato per Xbox), è dotato anche del sistema di illuminazione ambientale Ambiglow, il cui funzionamento è simile al più popolare “Ambilight” implementato sulle sue smart TV.

Credit: Philips

Philips 279M1RV vanta una risoluzione 4K con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, mentre il pannello è un Nano IPS da 27”. Oltre a supportare un alto refresh rate, il monitor offre anche colori vividi e realistici, come evidenziato dalla certificazione VESA DisplayHDR 600. Proseguendo con le caratteristiche tecniche, il dispositivo ha un tempo di risposta da GtG di 1ms e un rapporto di contrasto di 1000:1, mentre la luminosità tipica è di 450cd/m². Per quanto riguarda le gamme di colori, il monitor copre il 98% di DCI-P3, il 112% di NTSC, il 133% di sRGB e il 110,1% di Adobe RGB.

Piuttosto interessante anche il supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC sulla porta DisplayPort, con una gamma che va da 60 a 144 Hz. A quanto pare, nonostante il logo “Designed for Xbox” in bella vista, sembra molto adatto anche ai giocatori PC. In caso di utilizzo della porta HDMI 2.1, il monitor abilita il Variable Refresh Rate (VRR) e il Fixed Rate Link (FRL) con il nuovo protocollo. Per ciò che concerne la connettività, sono presenti tre HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una USB-C che può diventare una ulteriore DisplayPort o fornire una potenza di ricarica di 65W. Troviamo anche una USB-B (upstream) e quattro USB 3.2 (downstream con 2 ricarica rapida B.C 1.2). È presente anche un jack per le cuffie nel formato standard da 3,5mm.

Credit: Philips

Credit: Philips

Naturalmente, ciò che differenzia il prodotto da altri monitor da gaming è la tecnologia Ambiglow che, grazie all’impiego di LED RGB nella parte posteriore, è in grado di sincronizzare l’illuminazione con le immagini mostrate a schermo per fornire un senso di immersione più profondo. Il monitor è dotato di due altoparlanti da 5W con supporto al surround virtuale DTS.

Il monitor 279M1RV è già disponibile presso la rete di distributori Philips e il prezzo è fissato a 845€ in Europa.