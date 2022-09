Sappiamo che Ubuntu 22.10, soprannominato “Kinetic Kudu”, sarà lanciato il prossimo 20 ottobre, con la versione Beta in arrivo nella giornata di domani, 29 settembre. Questa release introdurrà diverse novità, a partire dal panello delle impostazioni rapide in GNOME 43, nuove feature in Nautilus 43 e altro ancora.

Al momento Pop!_OS, la distribuzione “user friendly” di System 76, basata su Ubuntu, è ferma alla versione 22.04, ma, a quanto pare, non arriverà mai una versione 22.10. L’azienda, infatti, utilizza il desktop environment COSMIC, realizzato in Rust piuttosto che affidarsi alle estensioni di GNOME, e sarebbe piuttosto problematico riuscire a seguire tutte le release di Ubuntu.

Lo sviluppatore Michael Murphy ha spiegato, tramite un messaggio pubblicato su Reddit:

C’è poca necessità di rifare Pop sulla 22.10. La 22.10 non è una release LTS, quindi, se la rilasciassimo, saremmo costretti a ripubblicare una nuova versione di Pop ogni sei mesi fino alla prossima LTS, la 24.04. Ci vuole molto impegno per supportare Pop, così come supportare più release di Ubuntu e il ciclo di sei mesi incide sul tempo di sviluppo e sulla stabilità del prodotto.

Photo Credit: System 76

Pop!_OS 22.04 è una versione LTS (Long Term Support) e sarà supportata sino ad aprile 2027. La distro utilizza i propri repository e quelli di Ubuntu e integra anche alcuni software non open source, ad esempio diversi driver per schede di rete o GPU.

Nel caso voleste provare Pop!_OS, potete scaricarlo direttamente dal sito ufficiale al seguente indirizzo in tre diverse versioni (una normale, una con supporto alle schede video NVIDIA e una per Raspberry Pi 4).

