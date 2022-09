Questa settimana, il driver grafico open source per Linux AMD Vulkan si è aggiornato introducendo il supporto al ray tracing sulle GPU RDNA 2, vale a dire le Radeon RX 6000, sia per portatili che per desktop. Il supporto è esteso in questo modo anche al resto delle librerie, come Mesa3D RADV, AMDVLK GPUOpen e AMDGPU-PRO. L’aggiornamento include anche il componente GPURT (GPU Ray Tracing Library), che fa uso dell’elaborazione BVH (Bounding Volume Hierarchy) e del sort processing attraverso gli shader HLSL. Oltre a essere compatibile con DX12 DXR (DirectX Raytracing), quest’ultima libreria consentirà anche di migliorare il rendering grafico.

Il componente GPURT (GPU Ray Tracing), descritto come “libreria statica”, fornisce funzionalità ray tracing ai driver AMD con supporto a DXR e alle API Vulkan RT. La libreria è basata su PAL (Platform Abstraction Layer) dell’azienda ed è realizzata su un’interfaccia C++. Di seguito l’elenco delle novità e dei correttivi introdotti con l’aggiornamento.

Funzionalità e ottimizzazioni:

Aggiunto il supporto per il ray tracing 64 bit sulle GPU Navi2x

Aggiornamento Vulkan Headers alla versione 1.3.225

Ottimizzazione delle prestazioni su World War Z e Ashes Of The Singularity

Bugfix:

CTS failure in dEQP-VK.api.copy_and_blit..resolve_image.whole_copy_before_resolving_transfer

CTS warning in dEQP-VK.pipeline.creation_cache_control.*

Crash di VulkanInfo quando la cache della pipeline è disabilitata

RGP test kit failure su RX 6800

Corruzione di Firefox su Ubuntu 22.04

Fonte: AMD

Chi è interessato all’installazione del nuovo aggiornamento AMDVLK GPUOpen v-2022.Q3.4, può trovare le istruzioni sulla pagina dedicata di GitHub. La scorsa settimana AMD ha fatto anche debuttare FSR 2.1, la nuova versione della tecnologia di super sampling proprietaria, presto in arrivo su 11 nuovi titoli, che migliora la qualità dell’immagine nei videogiochi, riducendo gli artefatti grafici come ghosting e shimmering. Oltre a ciò, l’azienda sta anche preparando un evento, che sarà tenuto il 4 ottobre, in cui verranno presentate le nuove schede madri di fascia bassa B650 e B650E, destinate ai processori Ryzen 7000.