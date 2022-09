Sono trapelati in rete i risultati di alcuni benchmark effettuati sugli inediti processori Intel a otto core della serie Core i3-N300, che dovrebbero far parte della linea Alder Lake-N e presentare solo core Atom ad alta efficienza energetica, il che spiegherebbe le loro minori prestazioni rispetto al quad-core Core i3-12100 e all’esa-core Core i3-1210U in CrossMark e Geekbench 5.

Dal punto di vista delle specifiche, i Core i3-N300 e Core i3-N305 sono dotati di otto core e otto thread e possiedono una GPU integrata. Stando a Geekbench 5, il Core i3-N305 ha una frequenza base di 1,80GHz e una massima di 3,78GHz. La configurazione di prova su cui era stato installato il Core i3-N300 era completata da 8GB di RAM e un SSD NVMe SCY da 512GB, mentre quella con Core i3-N305 aveva 16GB di DDR-3200 e lo stesso SSD. Entrambi i sistemi sfruttavano un solo canale di memoria, il che confermerebbe le voci secondo le quali i processori Alder Lake-N supporterebbero un solo canale.

Crossmark

Complessivo Produttività Creatività Responsività Note Core i3-N300 686 738 681 564 8GB DDR4-3200, single-channel Core i3-N305 911 961 870 890 16GB DDR4-3200, single-channel Core i3-1210U 1359 1393 1340 1319 8GB LPDDR4X-4267, octa-channel Core i3-12100 1372 1435 1342 1284 8GB DDR4-3200, single-channel

Geekbench 5

Core i3-N305 Core i3-1210U Core i3-12100 Specifiche generali 8E, fino a 3,78GHz 2P, 4E, fino a 4,40GHz 4P, fino a 4.30GHz Single-Core | Integer 922 1287 1399 Single-Core | Float 1080 1569 1689 Single-Core | Crypto 2041 2542 4425 Single-Core | Score 1025 1434 1637 Multi-Core | Integer 4435 4121 5929 Multi-Core | Float 4514 4662 7021 Multi-Core | Crypto 3658 4903 7313 Multi-Core | Score 4420 4322 6326

Come potete leggere dalle tabelle, le prestazioni delle CPU Core i3-N300 non brillano di certo, sebbene si tratti di modelli di pre produzione, quindi suscettibili di ulteriori modifiche e/o ottimizzazioni. In ogni caso, si tratta di processori a basso consumo energetico che potranno essere utili su dispositivi che necessitano di una lunga autonomia.

Al momento, non sappiamo da quali modelli sarà costituita la prossima serie N300 di Intel, nonché quando usciranno i primi notebook entry-level equipaggiati con questi processori.