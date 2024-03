Prezzo TOP per la scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS WIFI! (-23%)

La scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS WIFI è un modello ATX progettato per supportare i processori Intel Core di 12a e 13a generazione, offrendo un notevole miglioramento nelle prestazioni e nella stabilità grazie alla tecnologia MSI Core Boost. È dotata di raffreddamento VRM integrato, memoria DDR5 e slot PCIe 5.0 x16, oltre a connettività Wi-Fi 6E per garantire la massima efficienza e velocità. Oggi potete acquistarla con uno sconto Amazon del 23% e pagarla 216,99€ anziché 279,99€!

Scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS WIFI, chi dovrebbe acquistarlo?

La scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS WIFI è un modello ideale per una configurazione da gaming di fascia alta. Particolarmente indicata per coloro che puntano a costruire o aggiornare un sistema basato sui più recenti processori Intel Core di 12a e 13a generazione, questa scheda madre offre una combinazione vincente di tecnologia e innovazione con il supporto per le memorie DDR5 e per le connessioni Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Chiunque voglia sfruttare al massimo lo spazio di archiviazione apprezzerà i quattro connettori M.2 Gen4, che permettono di accedere a velocità di trasferimento dati senza precedenti, rendendo ogni azione più rapida e reattiva.

La scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS WIFI è un'opzione di punta per chi cerca le migliori prestazioni da una scheda ATX. Dotata del chipset Intel Z790 utilizza la tecnologia MSI Core Boost per garantire stabilità e prestazioni ottimali. Questa scheda madre eccelle anche nel raffreddamento, grazie ai pad termici MOSFET e al sistema Frozr IA che regola automaticamente le ventole. Per gli appassionati di overclocking, offre anche 4 slot DIMM DDR5 e uno slot PCIe 5.0 x16.

La scheda madre MSI Z790 GAMING PLUS WIFI rappresenta un'ottima opportunità per chi vuole costruire un PC da gaming o una workstation di fascia alta. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, alla versatilità e alle soluzioni innovative di raffreddamento e connettività, questa scheda madre formato ATX si rivela ideale per configurazioni Intel di fascia alta. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 23% potete acquistarla per 216,99€ anziché 279,99€.

