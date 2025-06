A prima vista, il monitor PHILIPS Evnia 27M2C5500W da 27" non dà l’impressione di essere un monitor da gaming. Il suo design sobrio e moderno si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente, ma è solo accendendolo che si rivela il suo vero potenziale. Attualmente disponibile su Amazon con un interessante sconto del 38%, è possibile acquistarlo a 199,99€ invece di 322€, un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un'esperienza di gioco avanzata a un prezzo competitivo.

PHILIPS Evnia 27M2C5500W, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta MPRT di 0,5 ms, questo monitor curvo offre immagini fluide, tempi di risposta rapidissimi e un input lag ridotto al minimo. È possibile scegliere tra modalità predefinite per giochi FPS, racing o RTS, oppure personalizzare le impostazioni visive secondo le vostre esigenze e salvarle per un accesso rapido. Che siate appassionati di sparatutto o di strategie in tempo reale, troverete la configurazione perfetta per il vostro stile di gioco.

La risoluzione Quad HD e il supporto HDR 400 garantiscono una qualità dell'immagine elevata, con colori vivi e dettagli nitidi. Il pannello VA ad alto contrasto (3.000:1) assicura neri profondi e una visione immersiva, mentre la modalità LowBlue contribuisce a proteggere la vista durante le sessioni prolungate. L’altezza regolabile fino a 150 mm, il supporto rimovibile e la compatibilità VESA 100x100 permettono inoltre una personalizzazione ergonomica della postazione.

Il PHILIPS Evnia 27M2C5500W è pensato per integrarsi facilmente in qualsiasi setup. Offre connessioni versatili: due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, un hub USB 3.2 Gen 1 con quattro porte USB-A (di cui due con ricarica rapida BC 1.2) e una USB-B upstream. La confezione include tutto il necessario per iniziare subito: cavi HDMI e DisplayPort, alimentazione, CD dei driver e scheda di garanzia. In poche parole, si tratta di un monitor che unisce prestazioni da gaming, comfort visivo e versatilità, il tutto a un prezzo davvero competitivo.