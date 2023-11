Prezzo BOMBA su questo notebook gaming MSI con RTX 4060! (-300€)

Se siete in fermento per le imminente offerte del Black Friday su Amazon, che inizieranno il 17 novembre, potreste valutare l'acquisto anticipato di un notebook da gaming. Amazon propone infatti un'affare imperdibile su un modello MSI, il Thin GF63 12VF-291IT, disponibile al medesimo prezzo conveniente offerto durante la Festa delle Offerte Prime.

Questo notebook da gaming da 15,6" si distingue per le sue notevoli prestazioni, sia dal punto di vista del processore che, soprattutto, della scheda video, che vanta una potente Nvidia RTX 4060. Invece di essere venduto al prezzo regolare di 1.399,00€, Amazon lo propone ora a soli 1.099,00€, consentendovi di risparmiare ben 300,00€.

MSI Thin GF63 12VF-291IT, chi dovrebbe acquistarlo?

Con caratteristiche tecniche così avanzate, che includono uno schermo a 144Hz e il supporto al Wi-Fi 6 per la connessione stabile e veloce anche sotto rete Wi-Fi, questo MSI si rivolge principalmente a chiunque sia appassionato di gaming e cerchi un notebook che gli garantisca più o meno le stesse prestazioni della controparte desktop. In parole povere, sarà indicato per chi, mentre gioca ai suoi titoli preferiti, intende farlo con impostazioni grafiche elevate, apprezzando il gioco come è stato pensato dai produttori.

Ma con tutta questa potenza a disposizione, che passa anche attraverso un Intel Core i7 12650H e un SSD PCIe 4, questo MSI è indicato anche per chi svolte attività di multitasking complesse, come la gestione di diverse applicazioni o la creazione di contenuti grafici.

Anche se il Black Friday vero e proprio non è ancora giunto, sottolineiamo che questo rappresenta il momento più favorevole, insieme a un'occasione singolare già trascorsa, per assicurarsi questo notebook da gaming. Nel giro di pochi giorni, il prezzo potrebbe ritornare al suo valore originario, superiore di 300,00€, o potrebbe beneficiare di uno sconto intermedio, come accaduto di recente, consentendo di acquistarlo poi a soli 1.199,00€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

