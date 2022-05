Emergono nuovi dettagli riguardanti la GPU A370M, scheda entry-level di Intel per il mercato notebook della famiglia Arc Alchemist. I ragazzi di PCWorld hanno infatti recentemente pubblicato in rete i risultati ottenuti a seguito di test benchmark effettuati su un laptop basato sul Summit E16 Flip Evo di MSI presso il campus Jones Farm di Intel a Portland, Oregon.

La scheda, dotata di 8 Xe Core, 4 GB di memoria GDDR6 e 8 unità Ray Tracing, è stata testata con differenti test, uno su Time Spy e tre su giochi tripla A. Nel primo test la A370M ha raggiunto un punteggio di 4.405, contro i 4.396 ottenuti dalla RTX 3050. Tuttavia va segnalato che durante i benchmark era attiva la tecnologia Dynamic Tuning Technology (DTT) che riduce le prestazioni, come visto poco tempo fa, il che fa pensare che la A370M possa raggiungere risultati ancora migliori.

Credit: PCWorld

Per quanto riguarda i giochi, invece, sono stati testati Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy XIV e Metro Exodus Enhanced Edition, tutti eseguiti con risoluzione 1080p e dettagli massimi. La scheda Intel supera di circa 9 fps la 3050 di Nvidia su Shadow of the Tomb Raider ma si rivela più lenta nel test condotto su Final Fantasy. Per quanto riguarda invece Metro Exodus, il test è stato effettuato con ray tracing attivo (necessario per giocare) su impostazione “normale” e vede la A370M raggiungere i 19 fps contro i 22 della RTX 3050. Ciò potrebbe indicare che sul ray tracing Intel si trovi più indietro rispetto a Nvidia, situazione verosimile se si considera da quanto Nvidia lavora all’implementazione della tecnologia, tuttavia c’è da dire che le GPU Intel potrebbero recuperare qualcosa grazie a XeSS.

Credit: PCWorld

Risultati quindi soddisfacenti per la nuova GPU Intel che riesce a stare al passo con la RTX 3050 di Nvidia e presumibilmente anche alla RX 6500M, anche se AMD sostiene che la sua scheda sia più veloce. Una futura ottimizzazione dei driver e la disattivazione (o miglioramento) della tecnologia DTT potrebbero portare ad un ulteriore incremento delle prestazioni raggiungibili. Purtroppo però rimane il problema della disponibilità, con i laptop dotati di GPU Arc che al momento sono disponibili in scorte limitate e non in tutti i mercati.