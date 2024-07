Proton lancia un'IA che mette la privacy al primo posto: gira solo in locale

Proton, il noto sviluppatore di app per la privacy, ha lanciato un nuovo assistente di scrittura potenziato dall'intelligenza artificiale. Questo strumento innovativo è progettato per aiutare gli utenti a comporre e-mail attraverso semplici comandi, rielaborarle e persino correggerle prima dell'invio.

Questa mossa segna un'ulteriore tappa nel percorso di Proton, che sta replicando molte delle funzionalità offerte da Google nel campo degli strumenti di produttività. Solo il mese scorso, Google ha integrato la sua IA Gemini in Gmail per assistere gli utenti nella scrittura e sintesi delle e-mail, e ora Proton segue l'esempio con la sua versione.

Come ci si potrebbe aspettare da Proton, azienda svizzera nota per la sua suite di app incentrate sulla privacy (che include e-mail, VPN, gestore di password, calendario, archiviazione cloud e documenti), il nuovo assistente è rivolto a chi è preoccupato di esporre dati sensibili a fornitori di IA di terze parti.

Proton Scribe: l'assistente di scrittura privacy-first

Il nuovo strumento, chiamato Proton Scribe, è basato su Mistral 7B, un modello linguistico open-source sviluppato dalla startup francese Mistral. Proton afferma che probabilmente continuerà a perfezionare il modello per ottimizzarlo per questo specifico caso d'uso. Inoltre, l'azienda ha reso disponibile lo strumento con licenza open source GPL-3.0, facilitando così audit di sicurezza e privacy da parte di terzi.

Gli utenti di alcuni piani legacy e a disponibilità limitata avranno accesso gratuito a Proton Scribe

Una caratteristica fondamentale di Proton Scribe è la possibilità di essere implementato interamente a livello di dispositivo locale, garantendo che i dati degli utenti non lascino il dispositivo. Proton assicura inoltre che il suo assistente IA non apprenderà dai dati degli utenti, un aspetto particolarmente importante per le aziende che richiedono massima privacy.

Per gli utenti meno preoccupati dalla sicurezza, Proton Scribe può essere configurato per funzionare sui server di Proton, garantendo prestazioni più veloci a seconda dell'hardware dell'utente.

Funzionamento e caratteristiche

Gli utenti che preferiscono eseguire lo strumento localmente sono invitati a scaricare il modello una sola volta sul proprio dispositivo, dopodiché funzionerà senza interagire con server esterni. L'azienda sottolinea di non conservare alcun log né condividere dati con terze parti per chi sceglie di eseguire Proton Scribe dai suoi server.

Una volta installato lo strumento, gli utenti possono digitare un comando, come "richiesta campioni a un fornitore", e quindi premere il pulsante di generazione. L'assistente produrrà un modello di e-mail basato sul tema fornito, che potrà essere successivamente modificato e perfezionato.

Data la natura privacy-centrica dello strumento, c'è un compromesso notevole: poiché non utilizza dati locali, le risposte non saranno particolarmente personalizzate o contestuali, ma piuttosto generiche. Per ovviare a questo, Proton ha aggiunto funzionalità aggiuntive chiamate "azioni rapide", progettate per facilitare la modifica delle bozze, come il cambio di tono, la correzione di bozze e la sintesi.

Disponibilità e costi

Attualmente, Proton Scribe è limitato alle e-mail, ma l'azienda ha dichiarato che potrebbe espandere lo strumento ad altri suoi prodotti in futuro, a seconda della domanda. L'assistente di scrittura è disponibile per Proton Mail su web e desktop, con piani per espanderlo ai dispositivi mobili in futuro.

In termini di costi, Proton Scribe è principalmente rivolto agli utenti business. Gli abbonati ai piani Mail Essentials, Mail Professional o Proton Business Suite possono accedere all'assistente di scrittura pagando un extra dopo aver provato la funzione con un trial gratuito. Inoltre, gli utenti di alcuni piani legacy e a disponibilità limitata avranno accesso gratuito a Proton Scribe.

Con questo lancio, Proton si posiziona come un'alternativa privacy-first agli assistenti di scrittura IA esistenti, offrendo alle aziende e agli utenti attenti alla privacy un modo per sfruttare i vantaggi dell'IA senza compromettere la sicurezza dei loro dati.