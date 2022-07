Indubbiamente, il browser è uno dei programmi più importanti e maggiormente utilizzati dalle persone, in quanto consente di navigare in Internet e sfruttare tantissime webapp per studio, lavoro e molto altro.

Tuttavia, la rete nasconde molte insidie e, nel caso foste preoccupati all’integrità dei vostri dati, e alla sicurezza in generale, sarebbe bene sapere quali sono i browser più sicuri da usare sul sistema operativo Windows. Dal momento che Windows è l’OS più diffuso al mondo, di conseguenza sarà sempre preso di mira dai criminali informatici, i quali cercheranno di sfruttare le sue vulnerabilità a partire dagli strumenti che si connettono al web.

In questo articolo, vi illustreremo quali sono i browser che vi permettono di tutelare maggiormente la vostra privacy.

FireFox

Ormai presente da decenni sul mercato, Firefox è nato come alternativa più sicura e leggera dell’allora popolarissimo Microsoft Internet Explorer. Fin dall’inizio, Firefox ha deciso di puntare sulla sicurezza e la privacy, diventando un punto di riferimento per coloro che tengono a queste caratteristiche.

Aggiornato frequentemente ancora oggi, Firefox è open source e molto personalizzabile tramite estensioni e componenti aggiuntivi. Dal punto di vista della sicurezza, dispone di molteplici opzioni per impedire il tracciamento e intervenire su varie altre funzioni di sicurezza e privacy.

Adatto sia per gli utenti navigati che i meno esperti, FireFox è indubbiamente uno dei migliori browser per la privacy e sicurezza.

Link download: Firefox (gratuito)

Brave

Più recente di FireFox, Brave è stato lanciato nel 2019 e integra già di serie opzioni e componenti per effettuare ricerche su Internet in modo sicuro. Ad esempio, il browser cerca sempre di caricare i siti con il protocollo HTTPS e blocca gli annunci, script e tracker. Talvolta, purtroppo, questo comportamento potrebbe essere non ben accolto da alcuni siti, per i quali è necessario disattivare tali opzioni.

Brave assicura una navigazione veloce e piacevole e permette anche di accedere alla rete Tor, la quale consente di nascondere la vostra posizione, così da rendere molto difficile effettuare il tracciamento a chiunque.

Link download: Brave (gratuito)

Pale Moon

Fork di FireFox e ancora più personalizzabile, Pale Moon, che si fregia dello slogan “Your browser, Your Way” (il tuo browser, a modo tuo), è più adatto agli utenti avanzati che desiderano smanettare con le impostazioni.

Pale Moon dispone di funzionalità di sincronizzazione, indicatori di sicurezza e un dettagliato gestore dei permessi. Quest’ultimo consente di bloccare qualsiasi dominio dalla memorizzazione di cookie e dati, dalla visualizzazione di pop-up, dall’installazione di estensioni, dal caricamento di immagini e altro ancora. Il browser dispone anche di propri plug-in e di una serie di temi personalizzati.

Pale Moon è open source e può contare su una comunità di sviluppatori piuttosto attiva. Il suo più grande punto di forza è anche il suo punto debole, in quanto solo gli utenti più smaliziati saranno in grado si sfruttare appieno le sue innumerevoli possibilità.

Link Download: Pale Moon (gratuito)

Tor

Acronimo di The Onion Router, Tor è un protocollo che consente la comunicazione anonima su Internet inviando il traffico dell’utente attraverso diversi server, oscurando così la sua navigazione.

Tor Browser è, così come Pale Moon, una versione modificata di FireFox e costituisce il browser ufficiale del progetto. Di default, Tor nasconde l’indirizzo IP, la posizione e altri dati che potrebbero essere utilizzati per identificarvi o tracciare il vostro comportamento online e le vostre abitudini di navigazione.

Ovviamente, all’interno delle impostazioni è possibile intervenire su una serie di altre opzioni per massimizzare ulteriormente privacy e sicurezza, come disattivare i certificati, attivare la modalità solo HTTPS e tanto altro ancora.

Purtroppo, rispetto agli altri programmi presenti in questa lista, Tor Browser è decisamente più lento, ma se volete la massima privacy online questo è il prezzo da pagare.

Link download: Tor (gratuito)