Quali cartucce scegliere per la stampante? L'82% dei nostri lettori usa solo quelle compatibili

La scorsa settimana vi abbiamo chiesto se per la vostra stampante preferite acquistare cartucce compatibili, oppure se secondo voi la scelta migliore rimane sempre affidarsi a toner e cartucce originali. Cosa ci avete risposto? Scopriamolo in questo articolo.

Il dibattito sulla scelta delle cartucce migliori è tornato a essere un tema caldo qualche giorno fa, a seguito della controversa decisione di HP di disabilitare le stampanti se fossero state utilizzate cartucce di ricambio esterne al marchio.

Che HP non condivida l'utilizzo di cartucce non originali sulle proprie stampanti non è una novità, e negli ultimi giorni i proprietari di stampanti hanno nuovamente accusato HP di approfittare dei clienti per tamponare i costi irrecuperabili, sostenendo di non avere mai accettato di utilizzare esclusivamente inchiostro HP per le stampanti del marchio quando hanno acquistato la stampante.

Per la vostra stampante preferite cartucce originali o compatibili? Utilizzo solo toner e cartucce originali (18%) Utilizzo solo cartucce compatibili (82%) Totale voti: 1900 Il sondaggio è chiuso dal 19/04/2024

Più dell'82% di voi si è dichiarato favorevole all'utilizzo di cartucce compatibili. Bisogna ammettere, infatti, che le cartucce compatibili prodotte da terze parti sono solitamente più economiche delle cartucce originali e offrono un'alternativa conveniente per coloro che cercano di risparmiare sui costi di stampa. Ciononostante, bisogna tenere a mente che la qualità e l'affidabilità delle cartucce compatibili possono variare notevolmente da marca a marca e da prodotto a prodotto. Talvolta possono addirittura insorgere problemi come stampa di scarsa qualità, inchiostro sbavato o addirittura danni alla stampante.

Il restante 18% dei nostri lettori ha affermato di scegliere esclusivamente cartucce e toner originali per la propria stampante, ovvero quelle prodotte direttamente dal produttore della stampante e progettate specificamente per funzionare con quel modello. Sono generalmente considerate più affidabili in quanto sono realizzate con materiali di alta qualità e sottoposte a rigorosi controlli di qualità. Inoltre, spesso offrono una maggiore resa e una qualità di stampa superiore.

Quando si tratta di scegliere tra cartucce originali e compatibili, ci sono diversi fattori da considerare, come le esigenze di stampa, il budget e la frequenza con cui si utilizza la stampante.

Se da una parte l'uso di cartucce compatibili permette di risparmiare sui costi di stampa, è importante tenere presente che potrebbero annullare la garanzia della stampante. Se scegliete questa opzione è consigliabile fare ricerche approfondite e leggere le recensioni prima di acquistare cartucce compatibili. Ci sono molte marche sul mercato e la qualità può variare notevolmente. Scegliere una marca affidabile e rinomata può aiutare a ridurre il rischio di problemi di stampa e danni alla stampante.