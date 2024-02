Quando arriva Windows 12? Microsoft risponde e toglie ogni dubbio

Nei giorni scorsi, alcune dichiarazioni (che vi abbiamo riportato qui) hanno lasciato pensare che Windows 12 potesse arrivare già nella metà di quest’anno. Le indiscrezioni hanno attirato l’attenzione degli utenti, ansiosi di vedere le novità della prossima versione di Windows, ma sembra ci sarà da aspettare più del previsto.

Microsoft è intervenuta per smentire le voci, annunciando ufficialmente che Windows 12 non arriverà nel 2024. La prossima versione del sistema operativo sarà quindi Windows 11 24H2, nome in codice Hudson Valley.

Se seguite con attenzione la scena, forse questa notizia non vi sorprenderà: il nome Windows 11 24H2 era già comparso qualche giorno fa in alcuni documenti di supporto, un indizio abbastanza importante sul fatto che il prossimo aggiornamento del sistema operativo Microsoft non sarebbe stato Windows 12. La conferma ufficiale dell’azienda dipana ogni dubbio, per la prossima versione di Windows si dovrà attendere almeno il 2025.

Il fatto che non sia Windows 12 non deve però sminuire le grosse novità di Windows 11 24H2: l’aggiornamento annuale delle funzionalità, che come da nuova politica Microsoft arriverà nella seconda metà dell’anno, porterà con sé importanti novità legate all’IA, non ancora svelate da Microsoft ma che di certo cambieranno il modo in cui usiamo il PC.

Di certo, quando arriverà Windows 12 porterà con sé novità ancor più importanti. Secondo alcune voci di corridoio, sembra che Microsoft stia anche esplorando l’opzione di un’alternativa a ChromeOS, progettata appositamente per sfidare i Chromebook nel settore dell’istruzione.