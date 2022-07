Le applicazioni evolvono, i videogiochi diventano sempre più complessi e ormai usiamo il computer per svolgere diverse attività in contemporanea. Tutto questo porta, oltre alla necessità, o il desiderio, di processori e schede grafiche più potenti, anche di un maggior quantitativo di memoria di sistema, ovvero di più RAM. Facciamo quindi il punto della situazione e chiediamoci ad oggi, nel 2022, di quanta RAM abbiamo veramente bisogno sui nostri notebook e PC.

Che cos’è la RAM?

La RAM è la memoria di sistema che le applicazioni o i videogiochi usano per funzionare. Quando avviate un videogioco, una certa quantità di dati viene copiata dall’hard disk o SSD alla RAM, la quale viene poi usata dalla CPU e dagli altri componenti per eseguire quel software. Ovviamente questo vale per tutti i programmi, anche per il browser che avete aperto in questo momento per leggere l’articolo.

Se la quantità di memoria RAM non è sufficiente per ospitare tutti i dati necessari per quell’applicazione o gioco, o anche per più applicazioni assieme, il computer diventerà più lento, perché si innescheranno delle procedure che prevedono uno spostamento continuo di dati dalla memoria RAM all’hard disk (o SSD) e viceversa; dato che i dispositivi di memorizzazione di massa sono più lenti della RAM, si avrà inevitabilmente una reattività inferiore del sistema. Esistono inoltre dei casi estremi dove la mancanza di spazio in memoria non permette nemmeno di avviare quella tale applicazione o gioco. È quindi importante capire, se state acquistando un nuovo notebook o PC, o ne possedete già uno che volete aggiornare, oggi quanta memoria RAM minima è necessaria per non avere problemi.

Quanta memoria RAM serve per lavorare?

Iniziamo da uno scenario che possiamo definire da “casa e ufficio”, cioè che riguarda tutti coloro che usano il PC o notebook per attività come: posta elettronica, navigazione online sui vari siti web, fruizione di contenuti multimediali da servizi di streaming come Spotify, YouTube o Twitch, ma anche Netflix o Prime Video, programmi di video scrittura o presentazioni (come il pacchetto Microsoft Office) e altre attività piuttosto leggere. Oggi questa tipologia di scenario d’uso, dallo streaming alle applicazioni da ufficio, è facilmente gestibile dai computer moderni e non richiede tantissima memoria RAM per far funzionare tutto al meglio.

Se utilizzate il computer per questo scopo, ad oggi 4GB di RAM sono ancora sufficienti, ma non consigliati. Infatti, vi raccomandiamo di avere almeno 8GB di RAM, principalmente perché spesso si usano più applicazioni in contemporanea e di conseguenza è meglio possedere un quantitativo superiore rispetto a quello di cui le applicazioni necessitano singolarmente. Quattro GB di memoria RAM sono accettabili nel momento in cui avete un budget molto ridotto; i computer sono sicuramente utilizzabili, ma sarete un po’ in una situazione limite e potenzialmente il PC potrebbe entrare in affanno piuttosto in fretta. Quindi, se potete, puntate sempre almeno a 8GB.

Se a queste applicazioni appena citate ne aggiungete altre un po’ più complesse, come ad esempio un programma di fotoritocco, progettazione 2D -3D, o di montaggio video, allora dovete assolutamente puntare minimo a 8GB di memoria RAM. Attenzione però: 8GB sono adatti per un uso amatoriale di questi software e oltretutto non si può, in questo caso, fornire una regola precisa, poiché i software professionali, anche quelli simili a livello di utilità, possono avere requisiti differenti. Pertanto, vi consigliamo di effettuare una ricerca molto specifica in rete per verificare di quanta memoria hanno bisogno i programmi che utilizzate più frequentemente.

Quanta memoria RAM serve per giocare?

Passiamo poi ai videogiocatori. Se desiderate principalmente giocare, oggi dovreste puntare a un minimo di 8GB di memoria RAM. Qualcuno potrebbe dire che sono pochi e ne servono di più, ma in realtà test aggiornati su molti titoli tripla AAA mostrano che 8GB sono ancora sufficienti per utilizzare il 99% dei videogiochi in commercio senza rinunce in termini di qualità grafica. Tuttavia, come nel caso precedente, questo quantitativo deve essere considerato come il minimo da avere, mentre è consigliabile possedere almeno 16GB di RAM.

Arrivate sino a 32GB, o anche oltre, solo in casi speciali che riguardano l’uso di applicazioni professionali. Ad esempio, se installate 32GB su un PC principalmente adibito al gaming non avrete benefici tangibili o maggiori prestazioni con un uso normale. Non ci sono comunque controindicazioni e se potete, o volete, acquistare un quantitativo superiore per essere sicuri di non avere problemi in futuro, siete liberissimi di farlo.

In termini di velocità, avere delle RAM più veloci porta a benefici in molti casi solo marginali e in ogni caso che non hanno nulla a che vedere con il loro quantitativo.