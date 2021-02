Questa board è grande come un Raspberry Pi e supporta Tiger Lake

LP-179: è questo il nome della nuova scheda madre a basso consumo presentata recentemente da Commell, pensata principalmente per sistemi integrati. Non sarà la scheda madre più prestante sul mercato, ma offre la possibilità di crearvi una build ultra compatta (le Pico-ITX misurano solamente 10 x 7.2 cm) senza per forza rinunciare a una scheda grafica integrata, ma di buon livello.

Le configurazioni disponibili (almeno per il momento) saranno due: potrete scegliere tra un processore Intel Core i7-1185G7E (4C / 8T, 1.8 / 4.4 GHz, 12 MB cache, 96 EU, 15W), oppure un più modesto Intel Celeron 6305E (2C / 2T, 1.8 GHz, 4 MB cache, 48 EU, 15W). Su entrambe vi sarà uno slot per una memoria SO-DIMM di tipo DDR4-3200 da 32 GB massimo, un SSD M.2-2280 con interfaccia PCIe 4.0 x4 e un HDD SATA. Sarà inoltre possibile aggiungere un adattatore Wi-Fi + Bluetooth nello slot M.2-2230.

La connettività Ethernet sarà garantita da due controller: un Intel I225-LM e un I219-LM, che trasmetteranno rispettivamente con una velocità da 2.5 e 1 Gb. Troviamo poi una porta HDMI e una DisplayPort per la connessione a display esterni e due porte USB 3.2 Type-A. Tutto il resto è reso disponibile tramite connettori interni, tra i quali: USB 2.0, RS232, audio (che viene gestito da un chip Realtek ALC262), SMBus, batteria e connessione LVDS / VGA.

Sebbene sia difficile trovare questo tipo di componenti da rivenditori al dettaglio, è possibile acquistarli sui vari Aliexpress et similia, generalmente forniti insieme a un case di protezione. Definito come “il più piccolo Tiger Lake al mondo”, crediamo sia una base abbastanza solida per chi volesse provare a lavorare di fantasia per dare vita a qualche progetto portable, visto comunque il supporto di una CPU quad-core e una scheda video di ultima generazione che punta molto sulla creatività, grazie anche al motore di intelligenza artificiale di Intel Deep Learning Boost.