Questa GPU AMD non è mai arrivata sugli scaffali dei negozi

Nel complesso mondo delle schede grafiche, non è raro che prodotti vengano pianificati, sviluppati e persino prodotti in piccole quantità per poi non raggiungere mai la fase di commercializzazione. Sembra essere questo il caso della AMD Radeon RX 7500, una GPU entry-level basata sull'architettura RDNA 3 che, sebbene non ufficialmente rilasciata, è emersa attraverso recenti indiscrezioni e immagini trapelate online.

Le prime avvisaglie dell'esistenza di questa scheda sono giunte dall'utente @GOKForFree, che ha pubblicato una fotografia della presunta Radeon RX 7500, pur oscurando alcuni componenti per ragioni non specificate. Secondo quanto rivelato dal leaker, la GPU sarebbe equipaggiata con un die NAVI 33 XE e vanterebbe 1536 Stream Processor. Si tratterebbe, a quanto pare, di una versione depotenziata del die NAVI 33, lo stesso utilizzato nelle più performanti schede della serie RX 7600. Una delle differenze più significative risiederebbe nell'interfaccia di memoria, limitata a soli 96 bit. Questa caratteristica tecnica si tradurrebbe in una dotazione di memoria VRAM GDDR6 da 6 GB, una quantità che la posizionerebbe in una fascia decisamente inferiore rispetto alla sorella maggiore RX 7600, solitamente equipaggiata con 8GB di VRAM su un bus a 128 bit.

A dare ulteriore credito a queste informazioni è intervenuto il noto software di diagnostica GPU-Z. Sebbene il programma non riconosca pienamente la scheda, data la sua natura non ufficiale e la mancanza di driver dedicati, le specifiche fondamentali sembrano trovare conferma. Tuttavia, dettagli cruciali come le frequenze di clock non sono rilevabili da GPU-Z. L'utente che ha condiviso le immagini ha però confermato che la GPU è funzionante, seppur operando a una frequenza incredibilmente bassa di soli 300MHz, un valore chiaramente non indicativo delle prestazioni finali che la scheda avrebbe potuto offrire se fosse stata regolarmente commercializzata e supportata da driver ottimizzati.

Le ragioni dietro la decisione di AMD di cancellare il lancio della Radeon RX 7500 rimangono al momento sconosciute e, con ogni probabilità, non verranno mai comunicate ufficialmente. È plausibile ipotizzare una serie di fattori, tra cui valutazioni di mercato, posizionamento strategico del prodotto rispetto alla concorrenza e alla propria lineup, o magari problematiche tecniche emerse in fase di test finale.

Questa presunta cancellazione si inserisce in un contesto più ampio che vede AMD aver già sperimentato in passato un tiepido riscontro per alcune sue proposte entry-level, come le RX 6400 e RX 6500 XT della precedente generazione RDNA 2. Queste schede, pur offrendo un punto di ingresso nel mondo del gaming moderno, erano state criticate per la scarsa capacità di VRAM e per alcune limitazioni architetturali che ne compromettevano le prestazioni in determinati scenari ludici. Inizialmente, si vociferava che AMD intendesse riproporre una strategia simile anche per la famiglia RX 7000, con modelli come la RX 7300 e la RX 7400, ma tali piani sembrano essere stati successivamente accantonati o significativamente ridimensionati. La RX 7500, di cui si era parlato meno fino a queste recenti fughe di notizie, sarebbe potuta essere un'ulteriore tessera di questo mosaico entry-level.

Nonostante il mercato delle schede grafiche si stia spostando verso soluzioni con 8GB di VRAM come standard minimo per un'esperienza di gioco soddisfacente, una GPU come la RX 7500, con i suoi 6GB di memoria e un prezzo ipotetico inferiore ai 250 euro, avrebbe potuto rappresentare una valida opzione per i videogiocatori con budget limitati o per la costruzione di sistemi da gioco entry-level. Purtroppo, sembra che AMD, così come la sua principale concorrente NVIDIA, non sia attualmente interessata a presidiare con decisione la fascia di prezzo più bassa con schede da 4GB o 6GB, preferendo concentrarsi su prodotti con 8 GB di VRAM e prezzi a partire dai 300 euro circa. Questa tendenza lascia di fatto sguarnito il segmento di mercato più accessibile, costringendo gli utenti a rivolgersi al mercato dell'usato o a soluzioni grafiche integrate, spesso inadeguate per il gaming moderno.

Nonostante le prospettive per la RX 7500 appaiano ormai nulle, una flebile speranza rimane per altri modelli entry-level della serie RX 7000. Recentemente, infatti, il database del software AIDA64 ha aggiunto il supporto per la Radeon RX 7300. Tuttavia, anche questa eventualità appare piuttosto improbabile a questo punto del ciclo vitale della generazione RDNA 3. Con il tempo che stringe e l'attenzione che inizia a spostarsi verso le future architetture, è più verosimile che AMD decida di saltare completamente queste fasce di prodotto per concentrarsi su future generazioni, magari introducendo una ipotetica RX 9050 in un futuro più lontano.

La storia della Radeon RX 7500 è quindi quella di un prodotto fantasma, una scheda grafica che, pur esistendo fisicamente, non ha mai calcato gli scaffali dei negozi. La sua mancata commercializzazione sottolinea le complesse dinamiche del mercato delle GPU e la difficile sfida per i produttori nel bilanciare prestazioni, costi e posizionamento strategico, soprattutto nel segmento entry-level, sempre più trascurato.