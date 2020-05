Questa scheda madre integra una Nvidia GTX 1050 Ti

Linus Sebastian, un noto youtuber ed esperto di hardware, ha recentemente recensito un’interessante scheda madre del produttore cinese Zeal-All. La ZA-SK1050 integra il socket Intel LGA 1151 con il chip grafico della Nvidia GeForce GTX 1050 Ti sullo stesso PCB.

ZA-SK1050 misura 235 x 197,5 mm, quindi non appartiene a nessun fattore di forma standard, anche se le dimensioni della scheda madre sono simili a quelle di un modello microATX. Zeal-All ha costruito la motherboard attorno al chipset B150 e al socket LGA1151 del Team Blue. Di conseguenza può supportare processori Intel Core di sesta e settima generazione, che appartengono rispettivamente alle famiglie Skylake e Kaby Lake. Tutta l’alimentazione è fornita attraverso una singola porta DC 19V. Offre una coppia di slot di memoria SODIMM DDR4 per banchi di memoria DDR4-2133, fino a un massimo di 32GB.

Invece di utilizzare gli slot di espansione, Zeal-All ha integrato il chip di una GeForce GTX 1050 Ti discreta sulla suddetta scheda madre, saldando la GPU e i chip di memoria sul PCB della stessa. Un dissipatore monoventola si occupa del raffreddamento della GeForce GTX 1050 Ti.

ZA-SK1050 viene fornita con quattro porte SATA III. Curiosamente, due di loro sono posizionate sul pannello posteriore. C’è anche un’interfaccia mSATA per SSD. Inoltre, la scheda madre fornisce una porta mPCIe per l’aggiunta di un modulo wireless. La connettività è assicurata da due porte USB 2.0, una USB 3.0, quattro connettori per ventole a 4 pin, due ingressi LVDS, due connettori SATA, porta LPC (che assomiglia a una porta HDMI) per il debug di fabbrica, un jack audio e i classici connettori per il pannello frontale.

Il pannello posteriore della scheda madre ospita un pulsante CMOS, una porta HDMI per la riproduzione di contenuti in 2K, quattro porte USB 3.0 e un connettore JSATA. La porta Ethernet è associata al controller RTL8111E di Realtek, mentre il codec audio Realtek ALC662 alimenta i due jack da 3,5mm.

ZA-SK1050 supporta vari tipi di monitoraggio hardware, quali temperatura, tensione e gestione dell’alimentazione del sistema, inoltre supporta Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

Zeal-All vende la scheda madre ZA-SK1050 su Alibaba tra i 345 e i 365 dollari. In passato, queste schede madri costavano fino a 140 euro, mentre la GeForce GTX 1050 Ti più economica sul mercato viene 150 euro. In altre parole il costo finale di questo particolare prodotto è superiore a quello dei singoli componenti, tuttavia ZA-SK1050 potrebbe esser stata progettata per sistemi embedded, molto popolari in Cina.