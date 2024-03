Questa scheda video cinese perde anche contro una Radeon integrata

La cinese Moore Threads è comparsa più volte sulle nostre pagine per le sue schede video della serie MTT, protagoniste di non pochi problemi in passato e che dimostrano, se vogliamo, quanto la Cina sia ancora arretrata in questo campo. A dare un’idea più concreta del distacco tra l’industria grafica dei semiconduttori cinese e quella occidentale ci pensa il portale tedesco ComputerBase, che ha confrontato le schede MTT S30 e MTT S80 con la grafica dei nuovi AMD Ryzen 8000G.

Abbiamo già avuto prova delle potenzialità della grafica integrata delle nuove APU AMD, ma questo confronto rende davvero bene l’idea della disparità che c’è tra Cina e Stati Uniti, almeno quando si tratta di chip: la grafica RDNA 3 integrata nel Ryzen 7 8700G è fino al 90% più veloce della MTT S80, un divario abissale che raggiunge il 112% se si abbina l’APU AMD a RAM DDR5 overcloccate. Dal canto suo, il Ryzen 5 8600G è invece il 60% più veloce nei giochi rispetto alla MTT S80.

Scheda Grafica FPS Medi (media geometrica di tutti i test) GeForce GTX 1650 117 Radeon RX 6400 112 Ryzen 7 8700G (RAM OC) 89 Ryzen 7 8700G 80 Ryzen 5 8600G 67 MTT S80 42 Ryzen 7 5700G 39 Ryzen 5 5600G 36 Core i5-12500 22 MTT S30 11

Le schede grafiche di Moore Threads sono le più potenti tra quelle progettate e prodotte in Cina, ma nonostante i miglioramenti apportati dalle varie versioni dei driver, c’è ancora molto lavoro da fare per renderle competitive. Inoltre, vi ricordiamo che queste schede video supportano solamente alcuni giochi DirectX 11, mentre non permettono di giocare a titoli DirectX 12.

La MTT S80 riesce a dire la sua in giochi come Dota 2 Counter Strike, dove raggiunge rispettivamente 66,8 FPS e 59,5 FPS, e fa ben sperare per la prossima MTT S90. È possibile che il produttore si sia concentrato si questa tipologia di giochi perché nel mercato domestico la maggior parte degli acquirenti gioca principalmente a titoli competitivi online, ma di certo servirà lavorare anche sugli altri giochi per sperare di essere davvero competitivi. Fino ad allora, i videogiocatori cinesi dovranno continuare ad affidarsi alle soluzioni occidentali, che si tratti di schede video discrete o di prodotti con una grafica integrata incredibilmente potente, come questi AMD Ryzen 8000G.