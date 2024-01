AMD Ryzen 8000G disponibili anche in Italia, ecco i prezzi

Dopo un lungo susseguirsi di indiscrezioni dopo l'annuncio del CES di Las Vegas, le nuove APU AMD Ryzen 8000G sono ora disponibili anche in Italia. Sul mercato arrivano un Ryzen 7 e due Ryzen 5, con il Ryzen 3 8300G che rimane esclusiva OEM e, per il momento, non può essere acquistato dagli utenti finali.

Partiamo dal top di gamma Ryzen 7 8700G, che offre una configurazione con 8 core / 16 thread, frequenza fino a 5,1GHz in boost, 24MB di cache, TDP di 65 watt e grafica integrata Radeon 780M, la più potente della gamma che dovrebbe permettere di giocare a risoluzione 1080p. Arriva sul mercato a 364,90€, prezzo in linea con quello che ha attualmente il Ryzen 7 7700X, chip desktop con una configurazione simile.

Modello APU Prezzo (IVA inlcusa) AMD Ryzen 7 8700G 364,90€ AMD Ryzen 5 8600G 254,90€ AMD Ryzen 5 8500G 199,90€

I due Ryzen 5 8600G e Ryzen 5 8500G condividono buona parte delle caratteristiche tecniche, differenziandosi unicamente per la grafica integrata, una Radeon 760M sul primo e una Radeon 740M sul secondo. Troviamo su entrambi 6 core / 12 thread, frequenza fino a 5Ghz in boost, 22MB di cache e TDP di 65 watt. Ryzen 5 8600G debutta a 254,90€, mentre Ryzen 5 8500G a 199,90€.

In questo momento la disponibilità nei principali shop online è ancora scarsa, ma è probabile che nelle prossime ore (al più tardi nei prossimi giorni) migliorerà e sarà più facile acquistarli. Sarà interessante vedere come si comporterà la grafica integrata, specialmente visto il supporto ad AMD Fluid Motion Frames, la tecnologia di generazione dei frame a livello driver rilasciata recentemente da AMD.