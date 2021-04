Questa scrivania magnetica risolverà il problema dei cavi volanti

Non solo sedie da gaming: Secretlab ha appena annunciato che il prossimo prodotto che lancerà sul mercato sarà una scrivania pensata appositamente per i gamer (sì, ovviamente ci sono anche le luci RGB). Ma il vero punto di forza della Magnus Metal Desk non sta nelle lucine colorate: come potrete intuire dal nome, la scrivania è realizzata in acciaio inossidabile e rifinita in ossidiana, in modo tale da mantenere sempre ordinati tutti i vostri cavi (oltre a farvi fare un’ottima figura ogni volta che la metterete in mostra).

Per quanto riguarda l’organizzazione dei vari cavi che si diramano sulla vostra scrivania, Secretlab ha pensato di fabbricare un apposito cassetto, reso “invisibile” ma allo stesso tempo facilmente accessibile da un pannello di copertura. Ovviamente con la scrivania sono inclusi anche gli accessori base che fanno parte dell’ecosistema creato da Secretlab, tra cui un “gancio” situato nella parte frontale della scrivania sul quale riporre comodamente le vostre cuffie da gioco.

Parlando di accessori aggiuntivi, per rimanere nel campo “magnetico”, l’azienda ha reso disponibile anche una striscia LED RGB sviluppata appositamente per la Magnus Metal Desk, composta da 90 LED/m e sulla quale sono installati quattro effetti di illuminazione preimpostati, controllabili tramite l’apposito telecomando fornito in dotazione con la striscia. Potete inoltre acquistare un tappetino magnetico, sviluppato sempre da Secretlab in collaborazione con Cloud9 e Team Liquid, che andrà a coprire interamente la superficie superiore della vostra scrivania. Ulteriori add-on verranno annunciati in un futuro non ancora specificato.

Poiché questa scrivania è stata sviluppata prendendo come riferimento le due sedie Secretlab Omega e Secretlab Titan, l’esperienza di utilizzo dovrebbe essere ottimizzata se si utilizza la Magnus Metal Desk con una di queste due sedie da gaming, in modo da rendere il tutto più ergonomico. Dovrebbe essere inoltre disponibile in due versioni, una da 149,86 cm x 69,85 cm x 73,66 cm e una più piccola da 119,38 cm x 69,85 cm x 73,66 cm (non ancora disponibile). Entrambe dovrebbero reggere un peso massimo di 100 kg sulla parte superiore e 25 kg sul retro, dove vengono organizzati tutti i cavi. In ogni caso, Secretlab vi copre con una garanzia limitata di 5 anni.

Arrivati a questo punto, dove sta l’inghippo di questa meraviglia? Ovviamente nel prezzo. La versione più grande, quella lunga 149,86 cm, è in vendita al prezzo di 449€. Il problema è che si tratta solamente della scrivania: gli accessori magnetici vengono aggiunti al prezzo di 44€, mentre la striscia LED RGB costa 59€, portando il totale 552€, dunque 100€ in più per gli accessori. Il tutto è acquistabile in bundle direttamente dallo store di Secretlab.

Se pensate di poter fare a meno della striscia LED apposita, sarà difficile pensare lo stesso degli accessori magnetici, poiché sono quelli a dare vera vita e a farvi sfruttare al 100% le potenzialità di questa scrivania. Ovviamente la spesa è giustificata dal fatto che potrete avere finalmente una scrivania ben dimensionata e che al contempo vi consentirà di mantenere in ordine tutto l’ambaradan di fili che finisce (quasi) inevitabilmente per crearsi nella vostra zona di gioco.