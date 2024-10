Prezzo impennato e poi crollato: questa tastiera ora è disponibile a meno di 80€

Se negli ultimi giorni avete preso in considerazione l'acquisto della HyperX Alloy Origins 65, una tastiera meccanica da gaming cablata, è probabile che abbiate avuto qualche dubbio riguardo al prezzo, visto l'aumento inaspettato registrato di recente. Tuttavia, la situazione è cambiata: attualmente il prezzo si è stabilizzato e la tastiera è disponibile a un'offerta imperdibile, a soli 79,99€ anziché 119,99€.

HyperX Alloy Origins 65, chi dovrebbe acquistarla?

La HyperX Alloy Origins 65 è una tastiera meccanica da gaming che trova il suo posto ideale sulla scrivania di appassionati di videogiochi che cercano prestazioni elevate. Dotata di connessione via cavo USB-C scollegabile e compatibile con un'ampia varietà di dispositivi, dal PC alle console come PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, questa tastiera è progettata per coloro che amano immergersi nelle lunghe sessioni di gioco mantenendo un'elevata reattività sotto le dita.

Grazie al software HyperX NGENUITY, gli utenti possono personalizzare l'illuminazione RGB dei tasti, creare macro e ottimizzare le impostazioni per un'esperienza di gioco unica e su misura. Con un design robusto garantito da un telaio in alluminio e una durata stimata fino ad 80 milioni di pressioni per tasto, la HyperX Alloy Origins 65 è la scelta ideale per i giocatori che non si accontentano e cercano l'ultimo grido in fatto di tecnologia e durabilità.

Al di là dell'ambito gaming, la HyperX Alloy Origins 65 si adatta perfettamente anche agli utenti che lavorano a lungo al computer e necessitano di una tastiera confortevole ed efficiente. Il suo design compatto con fattore di forma al 65% assicura non solo più spazio sulla scrivania per movimenti liberi del mouse ma rende anche la tastiera facile da trasportare, ideale per utenti in continuo movimento. Inoltre, l'ergonomia è studiata per prevenire l'affaticamento durante l'uso prolungato, rendendola adatta anche a chi necessita di digitare per ore.

