La casa di sviluppo Rewind AI ha da poco lanciato un nuovo applicativo per Mac denominato “Rewind”, in grado di tenere traccia di tutte le attività svolte dall’utente, attraverso un particolare registro interno altamente compresso e ricercabile, che permette in seguito di “riavvolgere” tutto e ritrovare facilmente qualcosa di “visto, detto o sentito”, come affermato dallo stesso CEO in un video presentazione. Si tratta nello specifico di un vero e proprio motore di ricerca interno, in grado di mostrare tutti i risultati relativi a ciò che si sta cercando di ritrovare, comprese discussioni, email, documenti, video, note, riunioni e qualsiasi altro tipo di attività che riguarda la ricerca.

Rewind permette di interagire con le attività passate, dando la possibilità di copiare dati, come il testo o dei link e persino cliccare sui collegamenti del browser. Ciò è possibile grazie a un’ottima capacità, da parte del software, di comprimere grosse quantità di dati registrati in dimensioni estremamente piccole: come spiegato da Rewind AI stessa, la tecnologia di compressione impiegata può, ad esempio, riuscire a ridurre 10,5GB di attività registrate in soli 2,8MB. In questo modo sarebbe addirittura possibile registrare anni di attività in un piccolo disco rigido.

Rewind incorpora anche una funzionalità OCR integrata, assieme al riconoscimento vocale, al fine di poter acquisire e trascrivere tutte le informazioni relative alla ricerca da documenti e audio. L’applicazione è ottimizzata per sfruttare al massimo i processori M1 e M2 di Apple, fondamentali per farla funzionare in maniera “praticamente impercettibile”, sfruttando al massimo tutte le capacità del SoC.

Le incredibili capacità di Rewind di registrare tutte le attività dell’utente hanno tuttavia fatto subito sorgere dei legittimi dubbi in merito alla privacy. Gli sviluppatori si sono tuttavia affrettati a precisare che quanto memorizzato rimane soltanto in locale sul Mac ed è esclusivamente accessibile all’utente. Sarà inoltre possibile fermare ed eliminare in qualsiasi momento la registrazione, con la possibilità di escludere determinate applicazioni, comprese alcune modalità, come la navigazione in incognito. Al momento, l’applicazione non è ancora disponibile per tutti, ma è tuttavia possibile richiedere un accesso anticipato direttamente dal sito web ufficiale, per provarla in anteprima.