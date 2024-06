Acquista Parallels Desktop per Mac e scopri lo sconto esclusivo del 25%!

Se siete alla ricerca di un metodo per utilizzare Windows attraverso Mac, perfetto per gli appassionati di tecnologia alla ricerca di un solo PC che possa quindi gestire due sistemi operativi, questa offerta di Parallels Desktop potrebbe essere quello che fa per voi. Il rinomato software di virtualizzazione, offre ora uno sconto esclusivo del 25% da non lasciarsi scappare!

Vedi offerta su Parallels

Sconto su Parallels Desktop, perché approfittarne?

Con la possibilità di poter eseguire Windows e le sue applicazioni sul vostro Mac con la stessa fluidità e integrazione di un sistema nativo, il software risulta molto comodo per davvero tanti utilizzi. Con oltre 20 nuove funzionalità all'avanguardia, questa nuova versione del software potenzia notevolmente le prestazioni e la produttività, rendendo il multitasking tra sistemi operativi un gioco da ragazzi.

Gli ingegneri di Parallels hanno ottimizzato meticolosamente il software per sfruttare al massimo la potenza dei chip Apple. Questo significa che potrete godere di una velocità ottima e di un'efficienza energetica ottimizzata, indipendentemente dall'intensità delle vostre attività.

Grazie ai nuovi saldi estivi potete fare vostro il software con uno sconto del 25%: visitate subito il sito ufficiale di Parallels per approfittarne. Scegliendo il pacchetto che più fa per voi avrete modo di rivoluzionate il vostro flusso di lavoro e ampliare notevolmente le possibilità del vostro Mac, che siate professionisti, sviluppatori o semplicemente appassionati di tecnologia che vogliono il meglio da entrambi i mondi Mac e Windows.

Vedi offerta su Parallels